De Joe Exotic a Carole Baskin: el presente de los protagonistas de Tiger King

Tigres, muchos tigres.

Si bien aquel felino cautivante da título a la miniserie documental de Netflix, más que el pilar central es la excusa. Los verdaderos protagonistas son los humanos que configuran la narrativa.

Dirigida por Eric Goode y Rebecca Chaiklin, la producción fue estrenada por el servicio de streaming el 20 de marzo. Por medio de siete episodios, tiger king muestra la vida de Joe Exotic, un guardián de zoológico y músico estadounidense con una fascinación tal por los grandes felinos, que dedicó su vida a su tráfico, cría y uso para exposición.

Su némesis, Carole Baskin, es una empresaria y activista en pos de los derechos animales, directora de la Fundación Big Cat Rescue, orientada al cuidado de felinos salvajes y la denuncia de casos de maltrato en contra de estos.

Sin embargo, Tiger King se construye no solo en base a la disputa entre Exotic y Baskin. También entra en juego el uso deliberado de armas, la poligamia, el escaso control en Estados Unidos en cuanto a compra y venta de especies, y la misteriosa desaparición del esposo millonario de Carole, quien Joe asegura, fue asesinado por ella para luego darle el cadáver a los tigres.

Un relato que comienza como una historia poco convencional con tintes inverosímiles y jocosos, que toma un curso cada vez más oscuro. Nuevamente se demuestra que la realidad es capaz de superar con creces a la ficción.

Mientras su protagonista, Joe Exotic fue condenado a 22 años de prisión por maltrato animal, algunos de sus trabajadores dieron una dirección diferente a sus vidas, y otros participantes del documental -entre ellos Carole Baskin- criticaron duramente el retrato que hizo la producción.

A un año desde que finalizó el rodaje de Tiger King, este es el presente de sus personajes.

Joseph Maldonado-Passage a.k.a. Joe Exotic

No es fácil definir a Joe Exotic.

Decir que es guardián y (ex) dueño de zoológico es lo más correcto. Él mismo se considera músico, pero también es criador de tigres, fanático de las armas, conductor de un programa web, showman y postulante a cargos públicos: en 2016 fue a la carrera por la presidencia como Independiente, y en 2018 postuló a Gobernador de Oklahoma.

Fundador del Gran Parque de Animales Exóticos de Wynnewood, también es retratado como un homosexual con preferencia por los jóvenes atléticos y partidario del poliamor -se casó con dos hombres-. Si bien se describe como amante de los grandes felinos, compra y vende cachorros, cruza tigres, leones y ligres, y viaja con los animales para hacer distintos tipos de espectáculos con ellos.

Además, profería burlas y amenazas de muerte contra Carole Baskin, entre ellas, una canción en que la parodia (y culpa por la desaparición de su esposo), y el uso del nombre y logo de la Fundación Big Cat, lo que posteriormente lo obligó a indemnizarla con un millón de dólares.

Presente: Joe Exotic fue apresado en septiembre de 2018 por intentar contratar a un sicario que asesine a Baskin. En abril de 2019, fue formalizado por dos cargos de asesinato a sueldo y ocho cargos por violación a la ley de protección de especies en peligro de extinción. En enero de 2020, fue sentenciado a 22 años en prisión. En principio cumplía condena en la cárcel del condado de Grady en Oklahoma, pero fue trasladado a otro recinto, en el que dio positivo por coronavirus, por lo que está en aislamiento.

Joe Exotic.

Carole Baskin

Empresaria y activista animalista, se ha dedicado por años a su Fundación Big Cat Rescue ubicada en Florida, donde trabaja con voluntarios y cuenta con el apoyo de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Desde pequeña mostró devoción por los gatos, pero desistió de ser veterinaria al saber que practican eutanasia. Se casó por primera vez a los 17 años con Michael Murdock, con quien tuvo una hija. En ese tiempo se dedicó a la crianza de gatos de exhibición. Con su segundo esposo, Don Lewis, se abocó al negocio inmobiliario, para posteriormente en 1992 fundar Big Cat Rescue.

Retratada en Tiger King como fanática de los felinos -al punto de que toda su ropa y decoración en casa tienen estampados de tigres, chitas, leopardos, etc- con reacciones extrañas ante cámara y valerse del trabajo de voluntarios sin paga; denunció a Joe Exotic por el uso de su marca y -en repetidas ocasiones- por maltrato animal.

Presente: Carole Baskin usó sus redes sociales para criticar la miniserie documental, ya que según explicó en el blog de la fundación, los productores de Tiger King la contactaron con el fin de denunciar maltrato animal. “La serie no solo no hace nada de eso, sino que ha tenido el único objetivo de ser lo más salaz y sensacional posible para atraer a los espectadores. Como parte de eso, tiene un segmento dedicado a sugerir, con mentiras e insinuaciones de personas que no son creíbles, que tuve un papel en la desaparición de mi esposo Don en 1997” , escribió Baskin.

Carole Baskin.

Don Lewis

A los 42 años, Lewis -un hombre casado- iba en su camioneta cuando ve pasar a una joven Carole Baskin de 19 años. La invita a subir al automóvil y manipular un arma, lo que Baskin acepta. Al tiempo se casaron, convirtiéndose en sus respectivos segundos matrimonios.

Don Lewis manejaba negocios cuestionables en Costa Rica, país en el que además residía una amante. El empresario desapareció en agosto de 1997, en circunstancias que, a la fecha, no han sido aclaradas, lo que convirtió a Carole Baskin en la sospechosa preferida de Joe Exotic y la opinión pública.

Presente: El caso continúa sin ser aclarado, pero sí podría ser reabierto. Chad Chronister, sheriff del condado de Hillsborough en Florida, pidió a través de Twitter que se esclarecieran los sucesos en torno a su -asumida- muerte.

“Dado que @netflix y # Covid19 #Quarantine han hecho un furor a #TigerKing, pensé que era un buen momento para pedir nuevas pistas”, publicó Chronister en Twitter junto a una imagen que llama a la comunidad a aportar los datos que tengan al respecto.

Rick Kirkham

Es un productor cuyo objetivo era hacer un exitoso programa de televisión con Joe Exotic como estrella. “Creí que tenía un producto de un millón de dólares”, dice Kirkham en el documental. Al tiempo, Rick y Joe se enemistan no solo porque Kirkham lo impulsa a hacer cosas ridículas, también porque se adueñó completamente del material grabado. Posteriormente, todo el material fue destruido en un incendio cuyas causas se desconocen. Una de las teorías apunta al mismo Rick en asociación con Baskin y otra tiene a Exotic como autor para eliminar pruebas de maltrato animal.

Presente: Tras expresar en diversos medios que trabajar con Joe Exotic lo afectó psicológicamente, se fue a vivir a Noruega con su esposa, Kristin E Rosøy Kirkham.

Rick Kirkham.

Bhagavan Doc Antle

Entrenador de grandes felinos y administrador de un parque de criaturas salvajes, es propietario de The Institute for Greatly Endangered and Rare Species (T.I.G.E.R.S.), ubicada en Carolina del Sur. Al igual que Joe Exotic, es fanático de especies como tigres, leones y otros, recinto que maneja como si fuera un culto o secta en que también practica el poliamor. De hecho, tiene muchas mujeres como empleadas, a quienes les paga mal y sugiere constantemente que se hagan cirugías plásticas para lucir más atractivas, lo que complementa con la obligación de usar ropa provocativa.

Presente: Doc Antle sigue administrando su zoológico y criticó el documental publicado por Netflix. “Estamos muy decepcionados de que nuestra instalación haya sido mencionada en la nueva serie de Netflix. Solo podemos suponer que es porque Doc Antle ha sido una personalidad de vida silvestre de tan alto perfil durante tantas décadas, que su asociación crearía más expectativa”, escribieron en un comunicado publicado por ABC 15 News.

Bhagavan Doc Antle.

Jeff Lowe

Presentado en principio como un inversionista que ayudaría a Exotic, solía explotar a los cachorros de grandes felinos para hacer shows en Las Vegas y cobrarle a las personas que querían jugar con ellos y tomarse fotografías. Es quien se queda a cargo del zoológico de Joe Exotic cuando este apresado.

Presente: Tanto Jeff Lowe como su pareja administran Greater Wynnewood Zoo. Tras el estreno de Tiger King, desactivaron la fan page de Facebook del recinto.

Jeff Lowe

John Finlay

Es el primer esposo de Joe Exotic, un joven adicto a las drogas que además trabajaba en el zoológico de Joe entre 2003 y 2018.

Presente: Finlay se casó nuevamente, esta vez con una mujer, y trabaja en un sitio web en la que, asegura, publicará “la verdad”. Recientemente fue entrevistado por videollamada por David Spade, donde lució su aspecto sano.

John Finlay

Dillon Passage

En la serie es presentado como un joven que llega a trabajar al zoológico de Joe, quien inmediatamente se siente atraído por él. Dillon se convierte en el esposo de Exotic en una ceremonia de boda doble en la que también participó John Finlay. Cuando apresan a Joe, Dillon se muestra dispuesto a mantener una relación a distancia.

Presente: En entrevista con Andy Cohen en un programa radial de Sirius XM, detalla que se casaron a dos semanas de conocer y que sigue unido legalmente a Joe Exotic. Además enfatizó que su marido es “un buen hombre”.

Dillon Passage y Joe Exotic.

Kelci Saffery

Trabajadora del zoológico, fue atacada por un tigre en 2013, lo que concluyó en la amputación de su brazo. Si culpar a Joe Exotic -ni a nadie más que ella misma- dijo que no respetó el protocolo y decidió volver al trabajo a solo cinco días de la operación. Además aseguró que fue gracias a Joe que encontró su misión en la vida.

Presente: En conversación con David Spade, Kelci dijo que ya no trabaja en el zoológico, labores que dejó en 2018 tras las acusaciones contra Joe. También dijo que cortó contacto con toda persona de ese ambiente. “Elegí dejar el parque y todos los involucrados detrás de mí”, dijo Saffery.

Kelci Saffery

John Reinke

Uno de los principales trabajadores del zoológico de Joe Exotic. Con piernas prostáticas de titanio, dirigió el parque por 14 años. Tras una crisis depresiva se divorció y ante las acusaciones contra Joe Exotic fue incapaz de testificar.

Presente: Se ha mantenido alejado de los medios.