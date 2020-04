Los festivales de cine se reinventan en forma online

De cierta manera Chile puede estar participando indirectamente en una revolución en curso en la manera de hacer los festivales de cine. Hasta ahora ninguna de las grandes muestras fílmicas del planeta había mirado con entusiasmo el streaming y observaban con cierto desdén un sistema que no tiene la grandeza, la épica, el ceremonial y la historia de las exhibiciones en sala. Pues bien, las múltiples privaciones y cortapisas de la pandemia del Covid-19 le ha abierto un inesperado prestigio al modo online de mostrar películas.

La evidencia al respecto la entregan dos festivales que actualmente se desarrollan sin público en salas, pero con varias visitas desde los teclados del orbe: el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York y el Festival de Documentales Visions du Réel de Nyon (Suiza). En el primero de ellos, la película chilena Nadie sabe que estoy aquí del realizador Gaspar Antillo se presenta dentro de la sección International Narrative Competition.

El encuentro creado por Robert De Niro y la productora Jane Rosenthal tras el 11 de septiembre del 2001 comenzó esta particular edición el pasado jueves 15 de abril y se extenderá hasta el domingo 26. Aunque se espera que parte de sus películas se exhiba en condiciones habituales en una hipotética fecha futura, hasta el momento hay una serie de jurados perfectamente constituidos que se encuentran viendo en línea las cintas en competencia.

Por ejemplo, quienes deliberarán a la ganadora en la sección International Narrative Competition son el director inglés Danny Boyle, el actor estadounidense William Hurt, la actriz francesa Judith Godrèche, el actor mexicano Demián Bichir y la montajista estadounidense Sabine Hoffman. En esta sección en particular, cuyos ganadores estarán el fin de semana, hay 10 trabajos en competencia, incluyendo obras de países como Japón, India, Perú, Israel y, por cierto, Chile.

Nadie sabe que estoy aquí es la historia de una ex estrella infantil de los años 90 que ahora vive una existencia de reclusión en una isla del sur de Chile. La súbita llegada de una visitante cambiará el destino de la vida que conforma la trama de esta cinta protagonizada por Jorge García (Lost), Gastón Pauls (Nueve reinas) y Luis Gnecco. El filme es producido por Fábula y será distribuido mundialmente a través de Netflix.

Aunque los contenidos en competencia no se encuentran disponibles para libre acceso online en el Festival de Tribeca, sí existe una muestra especial de filmes en realidad virtual a las que tiene acceso el espectador. Eso sí, para verlos hay que contar con un dispositivo de Realidad Virtual o VR marca Oculus.

Documentales en casa

También se unió a la corriente del streaming, el Festival de Cine Documental Visions du Réel, que todos los años se realiza en la ciudad de Nyon en Suiza. Junto al Festival de Amsterdam (IDFA) o el de Copenhague (CPH:DOX), el encuentro suizo es uno de los más importantes en la no ficción. Ahí, por ejemplo, se han estrenado varios filmes chilenos recientes, entre ellos Dios, del colectivo MAFI; Petit Frère de Roberto Collío y Rodrigo Robledo; o Zurita, de Alejandra Carmona Cannobbio.

El Festival Visions du Réel, que comenzó el viernes pasado y se extiende hasta el 2 de mayo, sí permite que todas sus películas se vean en su sitio previa inscripción, aunque es común que sus cupos se agoten. Por Chile participa la película El otro, obra ambientada en los mares del sur de Chile, que es dirigida por Francisco Bermejo.

Aunque hasta el momento el Festival de Cannes aún no ha decidido si este año se realizará de forma normal , al menos dos de sus secciones paralelas más importantes ya anunciaron que no se desarrollarán. En un comunicado conjunto emitido la semana pasada, los responsables de la Quincena de Realizadores y de la Semana de la Crítica decidieron que este año no harán las muestras. Eso sí, se muestran abiertos a colaborar de alguna manera con Cannes en el año. ¿Significa aquello alguna eventual versión en streaming? El tiempo lo dirá más temprano que tarde.