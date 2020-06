This is us, Marcelo Tinelli y la tristeza de una separación

La vida de los Pearson no ha sido fácil. Si bien Jack y Rebecca se conocieron como cualquier otra pareja y poco a poco se enamoraron, su familia no ha estado exenta de drama. Comenzaron su familia aprendiendo a vivir con el dolor de haber perdido a uno de los trillizos que esperaban y el aprendizaje que conlleva adoptar a un bebé afroamericano nacido el mismo día que sus hijos.

Los tres criados como iguales crecieron cada uno con su propia personalidad, fantasmas y traumas. Si del día a día se trataba, Jack y Rebecca tenían una que otra discusión de pareja y dificultades que se pueden considerar comunes si de ser padres se trata. Pero los Pearson sufrieron un duro golpe cuando los tres niños estaban por egresar del colegio: Jack falleció en trágicas circunstancias.

Mezclando el presente de los tres chicos: Kate, Kevin y Randall -quienes tienen 36 años- con flashbacks hacia el pasado, This is us es una serie considerada altamente lacrimógena al hacer un profundo seguimiento de las vidas de cada, sus relaciones de pareja, problemas laborales y sus respectivas luchas internas.

Con un total de cuatro temporadas -de 72 episodios- la ficción de Fox (también disponible en Amazon Prime) finalizó su último ciclo el pasado 24 de marzo de 2020, pero esta semana vuelve a surgir en la contingencia. No por el anuncio de una nueva temporada -las producciones audiovisuales están en pausa producto de la pandemia- y tampoco por su cancelación -la quinta temporada está confirmada-, sino a propósito de Marcelo Tinelli.

¿Qué tiene que ver un periodista y conductor argentino con This is us? Pues la vida misma.

Tinelli anunció a través de sus redes sociales que se separará de la modelo Guillermina Valdés, con quien tuvo una relación de más de ocho años con un hijo en común -Lorenzo- y los hijos de sus respectivos matrimonios anteriores: Dante, Paloma y Helena -en el caso de Guillermina- y Micaela, Candelaria, Juanita y Francisco -en el caso de Marcelo-.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

“Estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos”, publicó Tinelli en una historia de Instagram. “Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va tener siempre a sus papás presentes”, agregó.

This is us entra en esta crisis personal que atraviesa el periodista, quien finalizó la cuarta temporada en la madrugada de este martes, según relató en su cuenta de la red social. “¿Todos lloran con This is us?”, “Últimos 5 capítulos. Los voy a extrañar mucho”, escribió.

Por su parte, Guillermina se refirió a la ruptura en el programa Los ángeles de la mañana, en el que confirmó lo dicho por su ex pareja y le envió buenos deseos: “La realidad es que Marce ya dijo lo que teníamos que decir, mi mensaje es el mismo. Siempre le voy a desear lo mejor porque no solo es el padre de Lorenzo, sino una gran persona”, dijo la modelo y empresaria.