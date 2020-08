Es solo rock & roll: los Rolling Stones y una canción inédita con Jimmy Page

Apenas bajaron las escaleras hacia al estudio en el sótano de la casa de Ron Wood, los Rolling Stones escucharon el sonido eléctrico y blusero de una banda. No tardaron en darse cuenta que los músicos eran Led Zeppelin, y estaban acabando de trabajar. Mientras Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham recogían sus cosas para retirarse y permitir a los Stones ocupar el lugar, el guitarrista Jimmy Page conversó animadamente con los hombres de “Satisfaction”. Y como entre ellos el lenguaje es la música, pronto se encontraron grabando juntos.

“Scarlet”, una pieza creada en el momento sin mayor pretensión, es el título de la colaboración, hasta ahora inédita, que reunió a las leyendas del rock, además de Rick Grech de Blind Faith en el bajo. Se trata de una colaboración sobre la que había alguna noticia, pero hoy está disponible al público ya que es parte del disco de rarezas y pistas inéditas que incluye la reedición del álbum de 1975, Goats Head Soup, conocido gracias a su single “Angie”.

“Recuerdo que entramos al final de una sesión de grabación de Zeppelin -recuerda el guitarrista Keith Richards-. Estaban a punto de irse y nos tocaba a nosotros después y creo que Jimmy decidió quedarse. No teníamos planeado convertirlo en una pista, era básicamente una demo, una demostración, ya sabes, solo para cogerle el gusto, pero salió bien y decidimos que deberíamos utilizarla.”

Por su lado, Mick Jagger recuerda algo de lo imprevista que resultó la grabación de “Scarlet”. “Recuerdo improvisando esta canción con Jimmy y Keith en el estudio del sótano de Ronnie. Fue una gran sesión”.

El relato oficial asegura que la reunión está fechada en octubre de 1974, en los días que Zeppelin trabajaba en las últimas sesiones para su fundamental Physical Graffiti, mientras que los Stones preparaban el material que pocos meses después grabaron para su disco Black and Blue, el primero con Ronnie Wood en las filas del conjunto, quien ocupó el lugar del renunciado Mick Taylor.

La canción de 3.44 minutos, arranca con un riff de inspiración funk tocado por el siempre rítmico Keith Richards, al que poco a poco se suman la batería, guitarras eléctricas adicionales y una incisiva acústica. Casi en el minuto con 20 segundos se puede escuchar un solo -doblado- tocado por Page con su particular estilo.

“Nos quedamos despiertos toda la noche. Fue un día genial. Metí los solos de la canción cuando eran ya las ocho de la mañana”, comentó Jimmy Page sobre el tema que lleva el nombre de la hija del músico junto a la modelo francesa Charlotte Martin, nacida en 1971, y quien es una reconocida fotógrafa.

Para promocionar la reedición de Goats Head Soup, disponible desde el próximo 4 de septiembre, los Stones han optado por revelar el material inédito. Primero fue “Cris Cross”, un tema no incluido en el disco, al que se le sumará el hasta ahora no relevado “All the rage”. Esta nueva edición de lujo, incluye una versión remasterizada del álbum, un disco con los temas inéditos ya mencionados y rarezas, además del disco en vivo Brussels Affair, grabado en Bélgica durante la gira de promoción del álbum en el otoño boreal de 1973.

“Scarlet” cuenta con un video clip dirigido por el dúo “Us”. El trabajo fue filmado en cuarentena, con un rodaje en que se implementó distancia social en el emblemático hotel Claridge de Londres. El rol protagónico es del actor nominado al Emmy, Paul Mescal, quien es parte del elenco de la serie del momento, Normal People.