Roger Waters: “No he visto el borrador de la nueva Constitución, pero si va reemplazar la de Pinochet, será un millón de veces mejor”

“Conversamos sobre revolución, amor y política en pandemia, además de su relación con Chile y Víctor Jara”, anunció Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista, en su cuenta de Instagram; anticipando una nueva entrevista con un artista.

Tras publicar charlas con músicos como Camila Moreno y René Pérez -más conocido como Residente-; esta vez se reunió virtualmente con el británico Roger Waters, ex Pink Floyd.

El hombre de “Comfortably Numb” habló con la diputada -con quien se reunió anteriormente en 2012 durante una visita a Chile- por aproximadamente una hora y media, sobre la pandemia, religión, amor y contingencia política chilena.

Relatando que fue en el marco de su gira The Wall que se reunieron, cuando Vallejo “no hablaba inglés y él no hablaba español”; aseguró que las cosas no han cambiado mucho, ni en ese aspecto ni en Chile en términos generales.

“Fue una sorpresa que Sebastián Piñera haya sido reelecto”, aseguró Roger Waters, “pero no es una sorpresa que los estudiantes y otros estén de vuelta en las calles”.

Recordando su encuentro con el mandatario en el Palacio de La Moneda y la versión que grabó hace algunos meses de “El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara; el ex Pink Floyd dijo: “Todas las ratas huelen igual y Piñera es una rata. Así que la lucha continúa”.

“¿Estoy sorprendido de que en 11 años las cosas no hayan cambiado mucho? En realidad no. 11 años es un pestañeo en términos de movimiento social. ¿Pero creo que en 11 años las cosas seguirán igual? No. Creo que la resistencia global, basándome en el trabajo que ustedes estaban haciendo en ese entonces, está creciendo y vemos los cambios a nuestros alrededor, todos los días”, dijo el músico a la diputada.

“Toda esa basura neoliberal de Friedman, que llevó a Pinochet al poder en 1973, sigue siendo basura. Era completamente indefendible, en sus creencias, y lo sigue siendo”, expresó atacando a quienes defienden férreamente los intereses económicos. “Pero tiene 400 años de colonialismo defendiéndola”.

Incursionando en la religión, expresó riendo que “Si hubiera un Dios -que no lo hay- le daría gracias por la ciencia”, y luego invocó la historia señalando el cristianismo como un factor destructivo de culturas precolombinas.

“Los invasores con su cristianismo, en muchos casos, llegaron y destruyeron. -No digo que todos los pueblo indígenas del mundo tenían sociedades perfectas, sé que había sacrificios y todo eso- pero en general entendían su relación con la tierra de formas que hemos perdido, y por eso la estamos destruyendo, al parecer sin que nos importe”, manifestó vinculándolo al Cambio Climático.

FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO

Sobre la contingencia política social en Chile, Roger Water llamó a seguir las protestas una vez que el coronavirus de muestras de retroceso en su infección global. “Cuando la pandemia de coronavirus afloje, o cuando las cosas cambien, será interesante ver si volvemos al status quo o no. ¡No podemos! Si volvemos al status quo, todos moriremos”, aseguró.

Sobre el proceso constituyente y plebiscito previsto para el 25 de octubre, el autor de “Pigs (Three Different Ones)” lo calificó como algo “extraordinariamente revolucionario”.

“La idea de darle al pueblo el poder de participar en la escritura de la constitución del país... nunca he escuchado algo así. Sería un avance impresionante. Para las actitudes globales hacia el pensamiento político, y también para sostener un gobierno. Me encantaría saber, tal vez ahora no es el momento, quienes y como se escribirá el borrador que la gente votará”, dijo con curiosidad a Camila Vallejo.

“No he visto el borrador de la nueva Constitución, pero si va a reemplazar la de Pinochet, será un millón de veces mejor. Así que los aplaudo Chile por moverse en esa dirección”, agregó antes de concluir su conversación.

“Les deseo lo mejor, amo su país, siempre me ha encantado ir y tocar. Así que todos mis mejores deseos. Y toda la fuerza de mi corazón la comparto con ustedes para su nueva constitución”, se despidió en el registro que puedes ver completo a continuación.