Superman: las claves de la nueva película del Hombre de Acero

El hijo que descubre la verdad de dónde proviene. El reportero novato y de bajo perfil del Daily Planet. El alienígena que debe mostrarse ante la sociedad tras decidir que enfrentará las amenazas que acechan al mundo.

Clark Kent tiene una historia de origen que no es ningún misterio para nadie, como lo reconoce el propio Chris Palmer, director de la cinta animada Superman: Man of tomorrow (recién estrenada en Cinépolis Klic). Entonces, ¿cómo hicieron él y su equipo para que el mismo relato se sintiera fresco en la pantalla?

“El truco fue aprovechar pequeñas oportunidades para eludir los elementos conocidos de la trama y centrarnos en algunos momentos del personaje que muestran por qué Clark es el tipo de persona que es, y luego la persona que elige ser”, señala el realizador a Culto.

Junto al protagonista (Darren Criss), al menos dos figuras son claves en su desarrollo y marcan un enfoque distinto: J’onn J’onzz, personaje que hasta ahora no ha figurado en los filmes realizados para el cine, y una divertida y arrojada Lois Lane (Alexandra Daddario) que se las arregla para desencajar hasta al mismo Lex Luthor (Zachary Quinto).

“El público espera personajes multifacéticos en la pantalla de hoy y Lois, honestamente, se siente como aquel con más dimensiones y capas para explorar. Alexandra hizo un gran trabajo al darle vida”, indica Palmer, quien lideró el proceso junto al guionista Tim Sheridan y el productor Butch Lukic.

A ellos, cuenta, “se les ocurrió una historia de superhéroes que aborda los problemas reales que estos personajes enfrentarían si vivieran en el mundo de hoy. Desde las primeras escenas con el joven Clark, hasta sus interacciones con J’onn J’onzz (...) esta película habla sobre el miedo, lo que le hace a la gente y las decisiones que toman a causa de este”.

La xenofobia y la paranoia se deslizan por la trama, mientras Superman lucha ante sus primeros villanos, Lobo y Parásito, en escenas que no evitan ni la violencia ni las dosis de sangre. Parte de una historia de 82 minutos de alegre entretención. Una satisfacción no menor para los fans del personaje que durante el fin de semana, en el DC FanDome (el evento virtual donde se mostraron avances de The Batman y El Escuadrón Suicida) no recibieron novedades de próximos largometrajes sobre Clark Kent, salvo esta cinta animada y la serie ya anunciada Superman & Lois.

“No puedo hablar de lo que DC y Warner han planeado para Superman en el futuro, pero creo que esta versión de Superman merece más películas”, indica. Y añade: “Un nuevo filme de Superman con Henry Cavill vistiendo el traje de nuevo definitivamente tendrá mi dinero. Soy optimista de que el futuro nos traerá mucho Superman en ambos medios”.