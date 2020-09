Patrick Dempsey: “Hoy estamos viendo más programas de TV que películas”

Aficionado al automovilismo y piloto profesional durante un tiempo -alcanzó un valioso segundo puesto en las 24 Horas de Le Mans de 2015-, Patrick Dempsey estuvo durante una década entre cirugías, urgencias y utensilios médicos en Grey’s anatomy, el fenómeno televisivo que sigue al aire. También fue un descreído abogado -especie de príncipe azul moderno- en Encantada, de Disney. A los 54 años, más de tres décadas después de su salto a la fama en la comedia romántica ochentera Novia se alquila, el actor estadounidense sigue aprendiendo.

Al teléfono con La Tercera, describe como “un profesor de finanzas” al escritor italiano Guido Maria Brera, autor de la novela en que se basa su nueva serie, Devils, situada durante la crisis económica de 2011. “Él fue realmente el modelo para mí de muchas maneras, fue muy educativo trabajar con él, (aprendí) el diseño del mundo financiero, su filosofía, sus experiencias, la actitud del período de tiempo en el que se ambienta esta serie y en el que estamos hoy”, plantea. “Fue un período extraordinario en mi vida y espero que en la segunda temporada volvamos con él también”.

No fue lo único de parte del autor. En la adaptación televisiva que se estrena este jueves (a las 22.50 horas por Universal TV), su personaje cambió de nombre porque coincidía con el que lo hizo popular en Grey’s anatomy, Derek. Prevalece, eso sí, lo que rodea a la figura que encarna en la historia: Dominic Morgan, director general de uno de los bancos de inversiones más relevantes del mundo, instalado en Londres y en el ojo del huracán cuando se desata la crisis financiera en Europa. Una situación que lo salpica tanto a él como a Massimo (Alessandro Borghi), su alumno más aventajado.

Presentada por primera vez hace un año en la feria Mipcom, en Cannes, Devils es fruto de la unión de productoras de Francia y Italia, junto con la distribución internacional de NBCUniversal. Y reúne actores de diversos países, como la española Laia Costa (Newness), el danés Lars Mikkelsen (House of cards) y la polaca Kasia Smutniak (Loro). Una iniciativa propia de la era actual, que Dempsey, una estrella completamente afincada en Hollywood, celebra.

Recientemente hemos visto grandes fenómenos de series afuera de EE.UU. ¿Hoy es más interesante para usted participar en proyectos en su país o en el extranjero?

Es muy divertido trabajar en otros países. Los últimos proyectos que he hecho no han sido aquí en Estados Unidos, (sino que) he trabajado en Europa, donde el enfoque es diferente y eso es muy emocionante. Trabajar con gente de distintos países e intentar comprender de dónde vienen y sus culturas es muy bueno para nosotros. Más que nunca somos una sociedad globalizada, tenemos que entendernos unos a otros, nuestros países, nuestras tradiciones y respetarlas y acogerlas. Eso es muy emocionante y espero que en el cine también podamos hacerlo.

¿Cómo cree que la historia de Devils puede impactar en la audiencia de hoy?

Creo que, con todo lo que sucede en el mundo, es más relevante que nunca. Es fascinante establecer un drama en el mundo de la crisis de las instituciones financieras de ese entonces. Lo que es bueno es que realmente estás mostrando la economía mundial y a estos diferentes países, lo que un país le hace a otro y cómo está afectando a la gente y sus economías.

¿Sintió este nuevo personaje como algo diferente para usted?

Tuvimos una lectura de guiones al principio en un hermoso pueblo antiguo en las afueras de Roma. Revisamos los primeros cinco episodios. Fue algo realmente mágico, incluso siendo sólo una lectura, debido a la naturaleza internacional del elenco, al tema y a la sensación general de que teníamos algo especial y único. Eso fue inspirador y eso se llevó al estudio.

¿Cree que estamos en la mejor era de las series? ¿Qué piensa sobre el contenido hoy en día?

El streaming está siendo liderado por Netflix, que está trabajando con realizadores y creadores de otros países. En donde sea que estés en el mundo, ahora con la tecnología tienes la oportunidad de expresar tu punto de vista y contar tu historia. Creo que eso es muy emocionante. Ahora que la gente está en sus casas se entretiene durante el encierro, escapa de la realidad del mundo. Así que el contenido es muy importante en este momento y hay muchas maneras en que las personas pueden recibirlo. Es acerca de buenas narrativas y es estimulante que éstas provengan de todo el planeta, de diferentes culturas y perspectivas, que es muy importante que podamos entender y sentir.

¿Cómo ve el futuro de Hollywood después de la pandemia?

Creo que siempre contaremos historias. La gente quiere que se cuenten historias. Creo que continuará, como todo. La vida se trata de cambios. Miras la evolución de Hollywood, del cine mudo al sonoro y las películas en color. Esta es otra transición y nos adaptaremos e innovaremos y seguiremos adelante.

¿Cree más probable que en su carrera vaya a hacer más series, como Grey’s anatomy o Devils, que películas?

Creo que en este momento estamos viendo más programas de televisión que películas. Por supuesto que con el Covid los cines han empezado a abrir pero no es lo mismo. Disfruto trabajando en televisión, he tenido oportunidades tremendas de contar historias en ese medio y estoy agradecido por éstas.