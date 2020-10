Claudio Narea y nueva serie de Los Prisioneros: “No puedo respaldar algo en lo cual no tengo ninguna incidencia”

Hace un año se conoció la noticia: la señal de Movistar se interesó en la historia del grupo sanmiguelino, Los Prisioneros, para inspirar una nueva ficción tras la película Miguel San Miguel (2012) y la serie Sudamerican Rockers (2014) de Chilevisión.

Según comentó hoy a La Tercera el productor Sergio Gándara, la historia comenzará el año 1984 con los primeros conciertos del trío formado por Jorge González, Miguel Tapia y Claudio Narea, y contará los años de sus cuatro primeros discos. Es decir, desde La voz de los 80 (1984) hasta Corazones (1990), cuando los sanmiguelinos vivieron su primera ruptura.

Los Prisioneros

Uno de los primeros en reaccionar a la información fue el guitarrista y ex integrante de Los Prisioneros, Claudio Narea.

“Esta noticia salió hoy. Respecto a lo que dice el diario: ‘cuenta con el respaldo de la banda’, quiero decir que no es tan así”, señaló el músico en un texto publicado a través de sus redes sociales.

“Yo no puedo respaldar algo en lo cual no tengo ninguna incidencia. No puedo opinar del guión, entonces no tengo idea si esta serie contará la verdad respecto de la banda”, añadió el hombre de “Lo estamos pasando muy bien".

Luego concluyó: “Sí puedo decir que fue bastante lío ya que la productora —que se portó muy bien conmigo (a diferencia de CHV y su serie Sudamerican Rockers) ofreció comprar los derechos de mi libro Biografía de una amistad, a lo cual tanto Jorge como Miguel se opusieron. Dicho esto, no puedo apoyar una serie que contará nuestra historia sin poder opinar nada respecto de la misma y sin saber qué historia piensan contar”.