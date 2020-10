Tacto de Ases Falsos: emo y “fuera de tiempo”

Tacto, uno de los dos discos de Ases Falsos lanzados hoy, arranca como una radio AM. “Su lengua es un puñal / filoso, veloz, brutal / escupir sin pensar es su forma de hablar”, denuncia casi como un susurro Cristóbal Briceño en “Eres una bomba”, el primer corte, entre arreglos de flauta, cuerdas y una marca de fábrica: las inflexiones de voz del letrista.

En otro costado, más adelante en la voz de Supernova, Coni Lewin parece responder al cantante. “Necesitarás mi violencia para sentir que se compensa / tu imbecilidad, pero no recibirás de mí más que un adiós”, dice la invitada en “Cómo quieres no que no me enoje”, otro tema con la firma de Briceño, autor de casi una treintena de álbumes.

Martín del Real y Cristóbal Briceño en una sesión de grabación de Tacto. Foto: Michel Mora

Si por definición 2019 fue el año del estallido social en Chile, y de eso quedó numeroso registro en la memoria colectiva, no está demás el retrato de esos días de agitación que un año más tarde Ases Falsos entrega en su nuevo disco: “Esta noche se tortura en más de un rincón de mi ciudad oscura / esta noche la basura hace lo que quiere y manda la locura”, relata el cantante en el tema “Yo sí estoy en guerra”, otra de las nuevas canciones.

“Mis temas siempre están íntimamente ligados a mi experiencia, no sé escribir de otra manera”, contó Briceño en entrevista con el medio ovallino Solo artistas chilenos, “incluso cuando están basados en historias policiales o son relatos de ciencia ficción, llevan encriptadas mis penas y pesares”.

Autor de varias de las letras más singulares del actual pop chileno, Briceño comparte créditos en seis de los nueve pasajes de Tacto con el guitarrista del grupo, Martín del Real, quien además ofició de productor de las canciones.

“El aporte narrativo de Cristóbal es fundamental para darles cierto carácter”, dice a Culto del Real.

“Nos gusta hacer canciones y nos empeñamos en darles lo mejor en cuanto a música y letra”, apunta el músico, “a veces los textos aparecen primero y otras veces las melodías, no creo que haya una manera de hacer las cosas”.

Ases Falsos. Foto: Jacqueline Riveros

Emo y pianístico

“Se nota que este disco es más emo, más emocional y con texturas bastante reminiscentes de los 80”, opina Gonzalo “Chalo” González, productor con poco menos de tres décadas de experiencia.

“Suena a bandas como Talk Talk o más alternativas de esa época”, añade el también ingeniero de sonido y encargado de la masterización de Tacto.

Martín del Real cuenta que el nuevo disco de Ases Falsos tiene una base “pianística”.

“Hay compositores de música popular que me gustan mucho, como Carole King, Serge Gainsbourg, Todd Rundgren o John Lennon, que influyeron en el proceso creativo”, asegura el guitarrista, “tienen un estilo bien pianístico y te hacen ver algo que parece muy fácil pero realmente no lo es. Eso para mí es de lo más interesante en la música”.

Sobre el cauce creativo, del Real dice: “En dos semanas salieron varios de los motivos. Canciones como ‘Eres una bomba’, ‘Noche Falsa’ o ‘Tigre’ fueron hechas en un mismo período de tiempo y son parte de un proceso en el que intenté destacar un poco más este instrumento”.

Además, el disco incluye temas que aúnan bases y teclados electrónicos con instrumentos acústicos, como “Nadie nunca nos extraña”, según el productor del álbum, “una especie de balada apocalíptica con una textura bien especial y muy acorde al presente que estamos viviendo”.

Autor y compositor

Enfrentados a la abundancia de nuevas y viejas ideas musicales, el grupo decidió bifurcar el curso de las aguas y “agruparlas en dos conceptos distintos”, lo que derivó en dos grupos de trabajo dentro de la misma banda. Así, desde dos estudios de grabación y “procesos diferentes”, surgen Tacto y Chocadito, ambos con edición física anunciada para el próximo mes.

El alguna vez baterista de Fother Muckers cuenta que en Tacto hay borradores de canciones “de hasta cinco o seis años atrás”, que parecían abandonadas pero que decidieron encauzar: “Es bueno darles un final y sentir que ya pueden hacer su camino”, señala.

Cuando seleccionaron los demos, junto a Cristóbal Briceño, “vimos que agarraban forma, de modo que resolvimos hacer un álbum entero como una dupla de autor y compositor”, cuenta Martín.

En ese peldaño los encontró la crisis sanitaria. “El tema es que nos pusimos un plazo y tuvimos que terminar este disco por correo”, revela el guitarrista, “y aunque funcionó bien, es medio tirado de las mechas porque no tienes la fluidez de una mezcla presencial junto con el ingeniero de sonido ni la opción de resolver rápido los ajustes que necesitas hacer”.

La solución fue transformar partes de sus hogares en estudio de grabación, donde dieron el último acabado al álbum. “Con todo lo que me gusta hacer discos, grabar y estar a cargo de proyectos musicales, hay un desgaste físico y mental que te exige darle un cierre”, explica del Real.

Ases Falsos (Cristóbal Briceño, Francisco Rojas, Martín del Real, Simón Sánchez y Daniel de la Fuente). Foto: Ramón Vásquez Lemus

Independientes y atemporales

“Es interesante que los Ases Falsos hagan dos discos al mismo tiempo, es algo totalmente inédito”, dice a Culto Chalo González. “Son como lados opuestos según sé, ya que no he escuchado el otro disco, pero entiendo que Chocadito es más rockero y visceral. Tacto tiene un sonido más sintético, con sonoridades más delicadas, baterías programadas, sintetizadores y una forma de producir bastante distinta”.

El experimentado ingeniero de sonido advierte que Tacto tiene guitarras, aunque predominan las atmósferas de sintetizadores que evocan “a Virus y Duran Duran”.

“Ellos siempre transitan por realidades paralelas e igual terminan sonando atemporales en la dimensión en la que están”, apunta González. Luego sigue: “Ases Falsos son una de las bandas que yo más admiro porque tienen como esa forma sensible de trabajar las canciones como quieren. Uno puede esperar cualquier cosa de Ases Falsos, gozan de una independencia editorial que no se amarra a nada”.

“Hay una motivación más que nada”, dice Martín del Real sobre su interés por el tratamiento sonoro, “yo no soy de manejar programas ni consolas de audio pero si me guío mucho por mi oído y supongo que hay un deseo por querer sonar de la mejor manera, dentro de las posibilidades que uno tiene. El contexto no estuvo fácil, tuvimos que sortear una gran cantidad de obstáculos para poder terminar este disco pero la motivación nunca se perdió”.

-Esta pregunta se la hicieron a PJ Harvey y me gustaría que la respondieras, ¿crees que podrías grabar el que sintieras es el mejor disco hecho hasta la fecha, enterrarlo después en algún lugar sabiendo que nadie lo escuchará y seguir sintiéndote satisfecho?

-Yo sentiría ganas de publicarlo lo antes posible, no me imagino sentirme satisfecho escondiendo un material que está bueno. Al igual que otras disciplinas artísticas, la música tiene un tiempo y refleja un período específico.

-Si 2011 fue por definición el año de las marchas en Chile y Juventud Americana fue acaso su mejor retrato, ¿cuál es el trasfondo de Tacto?

-Se da naturalmente, nos gustaría que fuese más seguido pero es algo muy difícil de lograr. Hay un inevitable que es el contexto de revueltas sociales acá en Chile, estuvo muy presente durante todo el proceso de grabación y en las canciones hay momentos donde se hacen lecturas de este estallido que estamos viviendo. También se tocan temas existenciales, de relaciones humanas, reflexiones y cuestionamientos sobre la vida misma y el mundo que nos rodea. Espero que este disco pueda transformarse en buena compañía por estos días de introspección y encierro.

Ficha técnica:

Producido por Martín del Real.

Tacto fue grabado por Victoria Cordero en Estudios Lautaro entre mayo de 2019 y enero de 2020

Compuesto por Martín Del Real y Cristóbal Briceño excepto 4,5 9 por C. Briceño

Mezclado por Christian “Kily” González, excepto 1 y 3 por Victoria Cordero.

Masterizado por Chalo González.

Ases Falsos son Cristóbal Briceño, Simón Sánchez, Martín Del Real, Francisco Rojas y Daniel De la Fuente.

Coni Lewin: voz en “Cómo quieres que no me enoje”.

Victoria Cordero: coros en “Eres una bomba”.

Camila Andrare : violines en “Eres una bomba”.

Sergio Sanhueza: percusiones en 4,6,7,8 y 9.

Hermes Villalobos: flauta en “Eres una bomba”.