Luciano Pereyra da show vía streaming y colabora con Raphael

La última presentación en vivo de Luciano Pereyra con banda fue la tercera noche del Festival de Viña de este año. Posterior a ese show el plan era viajar a Estados Unidos para grabar su nuevo disco, pero el 2020 quiso otra cosa.

La pandemia obligó al músico a estar por primera vez en mucho tiempo en su hogar y trasladar su trabajo allí, montando el aparataje tecnológico de rigor. “Los primeros días quería devolver todo, no quería saber nada porque me llevaba mal con la tecnología, pero vi que era un proceso de adaptación, eso me permitió seguir trabajando”, cuenta a Culto el trasandino.

A lo largo de los meses de encierro, Pereyra lanzó Me enamoré de ti, donde colabora con el reconocido pianista chino Lang Lang, y a inicios de mes sumó Eres perfecta, estrenada en compañía de un videoclip, el que significó el primer respiro para el músico desde que comenzó la pandemia. “De repente trabajas en tu casa, lo grabas, sales a hacer un videoclip y dices ‘oh, qué alivio’. Empiezas a volver al ruedo de a poco”. Ambos temas formarán parte de su próximo disco, que ha podido trabajar desde su casa y espera vea la luz durante el primer semestre de 2021.

La cuarentena también significó otras oportunidades para el argentino, las que llegaron de manera inesperada. En abril colgó un video casero en sus redes limpiando el piso de su casa con En carne viva de Raphael de fondo. “No hay nada mejor para limpiar la casa que poner Raphael”, dice.

El video se viralizó y luego lo llamaron desde su sello, Universal Music, para decirle que el cantante español lo invitaba a participar en el disco que celebra el aniversario 60 de su carrera. “(Fue) muy emocionante porque tuvo la delicadeza de elegir una zamba argentina, que es Alfonsina y el mar. Escucharlo cantar esa canción y que encima me haya invitado a mí para acompañarlo en esta obra musical es una maravilla total”.

Pero lo que tiene más expectante a Pereyra es su vuelta a los conciertos, en formato streaming como dicta la nueva normalidad. Este sábado 21 se subirá al escenario del Teatro Ópera –el mismo donde se presentó por primera vez en la calle Corrientes de Buenos Aires–, para tocar sus éxitos reversionados y los singles lanzados en los últimos meses.

Se trata de un show que el público chileno podrá ver y cuyas entradas ya están a la venta a través de Puntoticket. Un evento que podría funcionar como adelanto de la cita que acaba de reagendar en el Movistar Arena, para el 4 de septiembre del 2021.

“La verdad es que estoy entusiasmadísimo por el concepto nuevo que nunca había realizado, por cómo suena, por cómo va quedando, por la apuesta del escenario del teatro, que es una extensión del living de la casa donde la gente va estar viendo este concierto”, señala el cantante, aunque admite que “ojalá que este concierto en streaming sea el último porque nada se compara con la magia de un concierto en vivo”.