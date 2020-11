Tarantino firma acuerdo editorial que incluye una novelización de Once Upon a Time... in Hollywood

Quentin Tarantino, el director de cine reconoce por filmes como Pulp Fiction, Kill Bill, Perros de la calle y más; firmó un contrato con Harper, una editorial de HarperCollins Publishers, para publicar dos libros.

El cineasta escribirá una novelización de su película Once Upon a Time ... in Hollywood de 2019, cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2021, seguida de un libro de no ficción sobre el arte del cine.

“En los años setenta, las novelizaciones de películas fueron los primeros libros para adultos que crecí leyendo”, dijo Tarantino en un comunicado citado por Rolling Stone.

“Y hasta el día de hoy, tengo un gran afecto por el género. Así que, como aficionado a las novelas cinematográficas, me enorgullece anunciar Once Upon a Time ... in Hollywood como mi contribución a este subgénero de la literatura a menudo marginado pero querido. También estoy encantado de explorar más a mis personajes y su mundo en un esfuerzo literario que puede (con suerte) equipararse a su contraparte cinematográfica”, añadió Tarantino.

La novelización de la cinta ganadora del Oscar se publicará como una edición de bolsillo, como e-book y audiolibro. Una edición de tapa dura de lujo está programada para el segundo semestre de 2021.

El segundo libro de Tarantino, que llevará por título Cinema Speculation, será un escrito de no ficción. Según relató Tarantino, su inspiración fue la escritura cinematográfica de la crítica Pauline Kael, a quien Tarantino ha citado como una influencia literaria.

El libro será un análisis profundo de películas de los años setenta, las mismas que Kael reseñó en el apogeo de su carrera, e incluirá “una rica mezcla de ensayos, reseñas, escritura personal y tentadores ‘qué pasaría si...’”, según detalló un representante de HarperCollins.