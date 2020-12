Las mejores series de 2020 según The New York Times

Producciones estadounidenses

Better Call Saul (AMC)

Con ya cinco temporadas estrenadas tanto en su cadena original -AMC- como en el servicio de streaming Netflix, el spin-off de Breaking Bad ha logrado volar con alas propias. La historia de transformación del inocente aspirante a abogado Jimmy McGuill en el ingenioso Saul Goodman, ha cautivado con su mezcla de humor, crimen y narcotráfico en un Albuquerque previo a la existencia de Heinsenberg.

Better Things (FX)

Sam es una mujer que cría sola a sus tres hijas mientras intenta seguir adelante con su carrera como actriz en Hollywood. La lucha diaria por tener tiempo para ella misma, sin descuidar a su hijas, da como resultado anécdotas tragicómicas creadas por Louis C.K. y Pamela Adlon (Sam).

City So Real (National Geographic)

Aquí los editores del New York escaparon un poco de la consigna para recomendar un documental. Realizado por National Geographic, se centra en unas elecciones a la alcaldía coinciden con el juicio del policía que mató a Laquan McDonald. Chicago se convierte en un una ciudad enardecida.

The Good Lord Bird (Showtime)

The Good Lord Bird es una serie de siete episodios protagonizada por Ethan Hawke como el abolicionista John Brown en esta miniserie basada en la novela ganadora del National Book Award. La historia se cuenta desde el punto de vista de ‘Onion’, un joven esclavo que se convierte en un miembro de la heterogénea familia de Brown que lucha contra la esclavitud en Kansas.

I May Destroy You (HBO)

Arabella Essiuedu (Michaela Coel) es una joven escritora, descomprometida y despreocupada que, tras escribir un exitoso texto que atrajo mucha atención en internet, se encuentra proclamada como la ‘voz de su generación’. Ahora cuenta con un agente, un contrato literario y una inmensa presión. Sin embargo, tras ser agredida sexualmente en un club nocturno Arabella se ve obligada a reevaluar todo: su carrera, sus amigos, y hasta su familia. Mientras Arabella lucha por aceptar lo que sucedió, comienza un viaje de autodescubrimiento.

Keep Your Hands Off Eizouken! (Crunchyroll)

Midori, Tsubame y Sayaka forman el club de instituto “Eizouken” (club de investigación audiovisual), para concretar sus sueños de crear un proyecto de animación en realidad. Midori es muy nerviosa como para realizarlo ella sola. Ella conoce a Tsubame, una chica con la que parece llevarse bien, pese a sus artísticos sueños de convertirse en animadora. La mejor amiga de Midori, Sayaka, tiene el olfato financiero como para poner el proyecto en marcha y también se une a la aventura.

Mrs. America (FX)

Phyllis Schlafly (Cate Blanchett) es una política conservadora que se opuso radicalmente a la denominada “Enmienda de Igualdad de Derechos”, un proyecto de principios los 70 que promovía la igualdad de derechos en materia de trabajo, divorcio y propiedad entre hombres y mujeres en Estados Unidos. Schlafly, al igual que otras mujeres de aquella época que se declaraban feministas (Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug y Jill Ruckelshaus entre otras), consideraban que la Enmienda arrastraría a la mujer a participar forzosamente en el ejército, perdiendo así sus “privilegios” como amas de casa.

Normal People (Hulu)

Ambientada en la Irlanda de la crisis financiera de 2008, tiene por protagonistas a Marianne y Connell, mostrando la vida romántica y familiar de cada uno. Es una adaptación de la novela de Sally Rooney. Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal lideran el reparto.

Pen15 (Hulu)

Cuenta la historia de dos adolescentes que estudian en un instituto y que luchan a diario para sobrevivir a esta dura época de sus vidas.

P-Valley (Starz)

Se centra en la vida de un grupo de bailarinas de striptease del sur de EE. UU. que trabajan en un club llamado Dirty Delta.

What We Do in the Shadows (FX)

Sigue la historia de cuatro vampiros que por cientos de años han sido rommates y, por ende, han vivido diversas aventuras. La ficción en formato mockumentary, se basa en la cinta de 2014 dirigida por Taika Waititi.

Internacionales

Belgravia (Epix)

Relata los hechos acaecidos después de la aparición de los “nouveau riche” (nuevos ricos), incluyendo a la familia Trenchard, y de cómo su relación con las clases altas londinenses conllevaría la aparición de viejos secretos del pasado.

The Bureau (Sundance Now)

Se basa en relatos reales de antiguos espías y se inspira en acontecimientos contemporáneos, centrándose en la vida diaria y las misiones de los agentes de la Dirección General de Seguridad Exterior de Francia, su principal servicio de seguridad exterior.

For Sama

Nuevamente aparece una recomendación fuera del concepto “series”. Este documental nominado al Oscar, cuenta la historia de una mujer joven que lucha por unir el amor, la guerra y su papel como madre durante cinco años en el contexto de la guerra de Siria.

It’s Okay to Not Be Okay (Netflix)

Una historia sobre un empleado de una sala psiquiátrica y una mujer con un trastorno de personalidad antisocial, quien se desempeña como escritora popular de libros infantiles. Un hombre que niega el amor y una mujer que no lo conoce, desafían el destino y se enamoran, encontrando sus almas e identidades en el proceso.

Kingdom (Netflix)

Ambientada en la época de la dinastía Joseon (1392-1897), sigue al príncipe heredero Lee Chang, quien se embarca en una misión suicida para investigar una misteriosa plaga que ha estado azotando al país. La verdad amenaza al reino cuando descubre que es una epidemia zombie.

My Brilliant Friend (HBO)

En la Italia post guerra, dos niñas -Elena y Rafaella- ven su amistad cambiar constantemente mientras pasan por los cambios propios de la infancia y adolescencia. Una adaptación de HBO de la saga Novelas Napolitanas de la escritora Elena Ferrante.

Patria (HBO)

Miniserie de 8 episodios basada en la novela de Fernando Aramburu, la que abarca 30 años del conflicto vasco y estudia el impacto en la gente común, como la viuda de un hombre asesinado a tiros por la banda terrorista ETA, la que vuelve a su pueblo natal tras el alto el fuego de 2011, o la madre de un etarra encarcelado.

Mystery Road (Acorn TV)

El detective Jay Swan debe investigar una misteriosa desaparición en un centro de ganado del interior del país. En el camino descubrirá una injusticia de antaño que amenaza los cimientos de toda la comunidad.

Temple (Spectrum)

Ayudado por Anna y Lee, Daniel abre una clínica ilegal en una abandonada red de túneles bajo la estación de metro Temple. Motivado por una tragedia personal, Daniel está dispuesto a tratar a todo aquel que quiera pagar por una intervención quirúrgica fuera del sistema. Versión británica de la serie noruega Valkyrien.

Las que terminaron en 2020

BoJack Horseman (Netflix)

BoJack es un caballo en un mundo en que los animales tienen características humanas, que en los 90 protagonizó una popular serie. Con una casa en Hollywood, vive con nostalgia por sus años de gloria, sumido en los vicios y la depresión. Una serie animada con problemáticas más bien adultas, que este año estrenó su sexta temporada y final.

Brockmire (IFC)

Jim Brockmire es un reconocido relator de béisbol, sin embargo, su vida personal y profesional da un vuelco cuando descubre que su esposa le ha sido infiel en varias oportunidades, y sufre una crisis durante uno de los partidos que relata. 10 años después, intenta rehacer su vida en un pequeño pueblo trabajando con un equipo de las ligas menores.

Corporate (Comedy Central)

Corporate se desarrolla en la corporación multinacional Hampton DeVille y sigue la vida miserable de dos empleados oprimidos.

Doc McStuffins (Disney Junior)

Serie de animación sobre una niña de 6 años de edad, quien se comunica con animales de peluche y juguetes y cuida de ellos.

The Good Place (NBC)

Eleanor murió atropellada, pero “despierta” en el lugar bueno de El más allá. Sin embargo, a medida que le dan la bienvenida al lugar, se da cuenta que la confundieron con otra persona, ya que en vida no tuvo un comportamiento lo suficientemente bueno para que se le asignara ese destino. Este 2020 la comedia estrenó su cuarta temporada.

Last Chance U (Netflix)

Serie documental sobre atletas de élite con un pasado difícil apuestan al fútbol americano universitario como última chance de cambiar sus vidas y cumplir sus sueños.

Lenox Hill (Netflix)

Docuserie que sigue la labor de cuatro profesionales del hospital Lenox Hill de Nueva York que intentan equilibrar la dedicación por sus pacientes con su vida personal.

Schitt’s Creek (Pop TV)

Schitt$ Creek es una comedia familiar que gira en torno a los Rose. Cuando Johnny Rose (Eugene Levy), el magnate de la tienda de vídeos pierde todo su dinero, su esposa, la estrella de telenovelas Moira (Catherine O’Hara), y sus dos hijos, el inconformista David (Dan Levy) y la hija Alexis, deben romper con su lujoso estilo de vida. De esta manera, la familia se ve obligada a abandonar sus vidas para reagruparse y reconstruir su imperio dentro de los límites de una ciudad rural donde se encuentra su único activo, la cala de Schitt que una vez compraron como una broma. Fue la comedia que arrasó con todos los premios en la última edición de los Emmy.

Teenage Bounty Hunters (Netflix)

Las gemelas Sterling y Blair Intentan equilibrar la vida de adolescentes en una exclusiva escuela sureña con una nueva e insólita carrera de cazarrecompensas imbatibles.

Vida (Starz)

Vida es una serie dramática de media hora cuyas protagonistas son dos hermanas mexicano-estadounidenses de la zona este de Los Angeles que no podrían ser más diferentes entre sí. Las circunstancias de la vida las obligan a volver a su antiguo barrio, donde se tiene que enfrentar a su pasado y a la sorprendente auténtica identidad de su madre.