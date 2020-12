De policía a ladrón: Lanza Internacional publica nuevo sencillo

Una guitarra Gibson de semicaja con vibrato Bigsby, un set de batería acotado y un bajo Eastwood Flying BV: esos son los instrumentos que los miembros de Lanza Internacional tocan en el video de su último sencillo “De policía a ladrón”, el cual fue estrenado este viernes en las plataformas digitales y será parte de un nuevo álbum que publicarán en 2021, junto a los temas “Cordel” y “Despertar”.

A diferencia de los dos últimos, este nuevo estreno recoge influencias más cargadas hacia el rock and roll clásico, con percusiones marcadas, líneas graves retumbantes y acordes cortados que pasan a un solo de sonido gastado, herencia de la estética vintage que los ha nutrido a lo largo de su carrera.

Si bien, las credenciales de la banda de los hermanos Francisco y Mauricio Durán —ex integrantes de Los Bunkers— y el baterista mexicano Ricardo Nájera —ex Furland— son más que extensas, el primero asegura que las grabaciones se hicieron en una habitación pequeña, muy distante de las facilidades que otros grandes estudios de Santiago o Ciudad de México pueden ofrecer.

“Armamos un estudio entre varios elementos que conseguimos con muchos amigos. Lo más antiguo que teníamos eran los micrófonos, fue muy a pulso todo”, comenta el guitarrista a Culto.

La letra del título expone frases como “dices que los privilegios siempre se deben ganar, aunque a ti te los quisieras regalar” o “presidente con complejos, empresario emprendedor, quien se compra de juguete un avión”, las cuales podrían traducirse en una crítica de carácter político, pero para Francisco Durán su significado va mucho más allá: “Tiene que ver con la vida y la gente en general, ese tipo de dobleces que uno puede encontrar en el ser humano”.

Si para su debut homónimo publicado en 2017 se reunieron con la intención de hacer un álbum dirigido hacia el new wave, para los preparativos de su próxima entrega —registrada en México entre septiembre y octubre de 2019— pensaron en componer una obra distinta. Tal como el nombre Lanza Internacional lo sugiere —un juego de palabras entre la figura de un delincuente ágil y el objetivo de perseguir diversas directrices—, “De policía a ladrón” es solo una muestra de las sonoridades variadas que presentarán el año que viene.

“El primero fue un ejercicio muy consciente de nuestra parte, de jugar en un tipo de canción que no hubiéramos hecho antes con Los Bunkers; en cambio, en este no buscamos algún estilo en particular, las mismas composiciones fueron diciendo cuál era la naturaleza de cada idea”, declara el guitarrista, para después añadir que “se van a encontrar con un disco que tiene de todo, desde canciones que no tienen nada que ver con lo que hemos hecho antes, hasta títulos más clásicos, otros más modernos e incluso algunas baladas que están metidas entre medio”.

Colaboraciones ilustres

Entre los sencillos promocionales que publicarán en los próximos meses, se encuentran dos colaboraciones destacadas que la banda prefiere no revelar hasta su lanzamiento, pero sobre las que sí anticipan que se trata de una artista chilena y otra argentina. Junto con ello, Mauricio Durán relata la historia de cómo conocieron a Andrew Innes, guitarrista de Primal Scream, quien figura como invitado en la canción “Despertar”, estrenada en septiembre de 2020.

Hace cinco años, los hermanos se encontraban en compañía de un amigo en una taquería de Ciudad de México, cuando el escocés llegó a una mesa con los integrantes de su equipo, debido a que tenían un concierto agendado para esa semana. Motivados con su presencia, los latinos les enviaron varias rondas de tequila mientras ellos comían, hasta el punto en que cuando terminaron, se acercaron a agradecerles y a conversar con ellos.

“De repente nos preguntaron si conocíamos un bar para que fueran a tomarse unos tragos y nuestro amigo les dijo ‘pucha, para qué van a ir a un local, mejor vamos a mi casa y ahí pueden chupar todo lo que quieran y podemos poner música’”, relata Mauricio Durán.

Así, aceptaron la invitación y estuvieron con ellos esa noche, mientras que al día siguiente, después de presentar su concierto, se volvieron a encontrar con quienes conocieron en el restaurante. “Nos preguntaron si podían ir de nuevo a la casa de mi amigo, porque les había gustado la onda”, añade el bajista, además de precisar que ahí intercambiaron sus direcciones de correo electrónico para mantenerse en contacto.

Tres años más tarde, se reunieron nuevamente como parte del cartel del festival Rock En Conce (REC) de 2018, instancia en que el guitarrista de Screamadelica (1991) recién se enteró de que los hermanos Durán también eran músicos.

“Antes no le habíamos dicho que teníamos banda ni nada, era buena onda no más. Tenemos una relación con él desde hace tiempo. Entonces cuando salió la idea de hacer el disco, dijimos ‘mandémosle un par de temas a Andrew a ver si se anima a participar’. Era el comienzo de la pandemia y él estaba súper feliz, porque justo estaba desocupado y tenía ganas de hacer música”, relata.

De esta manera, Innes recibió las maquetas de “Despertar” y “Deja Vu” trabajadas en un 90% y a las que él mismo incorporó sus propios arreglos. Primero les envió una idea preliminar vía mail para conocer su opinión. “Nos dijo ‘esto es lo que se me ocurrió, si les gusta, en un par de días se las mando bien grabadas’”, comenta Durán, “le mandamos los temas un día lunes y el jueves ya teníamos montadas todas sus partes, fue súper rápido”.

El segundo álbum de Lanza Internacional será publicado el primer semestre de 2021, mientras tanto, sus integrantes aseguran que les quedan tres sencillos por mostrar, los cuales serán estrenados antes del lanzamiento de la obra completa.