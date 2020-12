Mítica revista argentina Cerdos & Peces vuelve para despedirse

Era un suplemento dentro de la revista El Porteño, a mediados de los ochenta, pero Cerdos & Peces fue sobre todo una aventura dentro del periodismo argentino. Dirigida por el periodista y monologuista de Los Redonditos de Ricota, Enrique Symns —conocido en Chile por ser el biógrafo no autorizado de Los Tres y colaborador de The Clinic—, la revista fue un rincón contracultural donde voces disidentes se reunieron para hablar de la triada sagrada allende la cordillera: sexo, drogas y rock and roll.

Enrique Symns

¿Por qué vuelve para decir adiós? El periodista Rodolfo Palacios, que junto a Juan Mendoza son sus editores, responde en una nota de Clarín:

“En 2019 Symns tuvo una recaída: a su cuadro de diabetes, que lo dejó casi postrado, se le sumó una depresión. Se la pasaba mirando películas. Necesitaba una motivación. Nos dijo a Juan Mendoza y a mí: ‘Necesito ser el hombre fuerte que alguna vez fui’. Con Juan pensamos la locura del regreso de la Cerdos. No como caridad, sino como un veneno que lo entusiasmara”, dice allí.

Con 152 páginas, el título “La aventura del adiós” y las firmas de escritores como Carlos Busqued, Fabián Casas, Mariana Enriquez, Vera Land y el músico Andrés Calamaro, el número 60 toma forma sin mecenas ni productores, pero sí con preventa: se puede conseguir en el sitio cerdosypeces.com.

Cerdos & Peces

Mientras el proyecto entrará a imprenta en los próximos días, según Clarín, el último número de Cerdos & Peces verá la luz durante enero.