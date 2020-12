TikTok revela sus números y se alza como protagonista del año musical

Además de ser la aplicación más descargada del año del encierro y de sus mediáticas batallas judiciales con diversos gobiernos, TikTok, la plataforma de origen chino que permite crear y compartir videos de corta duración, termina el 2020 como revelación e impensada protagonista del ecosistema musical y de la industria discográfica.

En su primer informe anual de música en EE.UU., la compañía dio a conocer que más de 176 canciones superaron en 2020 las mil millones de visitas dentro de la plataforma. De paso, detalla que más de 70 artistas nuevos que se dieron a conocer gracias a la aplicación firmaron con casas discográficas. Entre ellos, potenciales estrellas como Claire Rosinkranz y Priscilla Block.

Cifras imponentes que ratifican el arrastre que la app tiene actualmente entre un público -sobre todo- adolescente, y que ha motivado en los últimos meses a diversos sellos a firmar acuerdos de licencia con la empresa para el uso de su música. En Chile, las filiales de las principales discográficas han comenzado a usar la app como herramienta de promoción de sus artistas, mientras éxitos locales, como Tak Tiki Tak, de Harry Nach, inspiró más de 13 millones de contenidos en su momento en la plataforma.

Doja Cat, una de las artistas que ha logrado masificar su música gracias a la plataforma de origen chino.

“TikTok se convirtió en la plataforma de referencia de Estados Unidos para el descubrimiento de música, así como de lanzamiento para grandes éxitos de artistas de todos los géneros”, señala en su balance la compañía, que ha impulsado las carreras y difusión planetaria de artistas como Megan Thee Stallion (la más escuchada del año en TikTok) y Doja Cat, así como las cifras de reproducción de figuras como Drake, quien con su hit viral Toosie slide generó en abril mil millones de visitas en sólo tres días.

No todo se reduce a nuevos artistas: los desafíos de baile y virales que impulsa TikTok también han resucitado viejos éxitos de John Lennon, Queen y Fleetwood Mac, que gracias a un popular video de un usuario hace algunos meses generó más de 600 mil réplicas dentro de la plataforma y multiplicó las reproducciones de su clásico Dreams en otros servicios, como Spotify y Youtube.

“TikTok no es solo una máquina de nuevos éxitos, también ha creado audiencias completamente nuevas para material de catálogo”, comentó a Variety William Gruger, editor musical de la app en EE.UU.

Si bien por ahora el fenómeno musical en torno a TikTok se concentra en el mundo anglo y en Asia, principalmente, 2021 se proyecta como un año de consolidación para la compañía dentro de la industria discográfica. Así, además de los contratos que la firma china ha firmado durante el año con “majors” como Sony Music e ICE -el organismo de licencias musical paneuropeo-, con el objetivo de formalizar una relación hasta ahora mutuamente beneficiosa, el hecho de que otras plataformas como Snapchat y Reddit hayan salido a competir con sus propias réplicas de TikTok confirma la proyección que tiene el modelo a futuro.

Por ahora, la gran interrogante que sigue pendiente en torno a la app de los videos cortos es cómo ésta consolidará una fórmula que la vuelva rentable para sellos, editoriales y creadores, y no sólo como plataforma de difusión e impulso para otras aplicaciones que sí monetizan, como ha sido hasta ahora. Esto, considerando que cerca del 70 u 80 por ciento de los ingresos de los sellos actualmente viene actualmente del mundo digital, según detalla un ejecutivo discográfico chileno.

Los diez éxitos de 2020 que alcanzaron más rápido las mil millones de reproducciones en TikTok

“Toosie Slide " – Drake

“WAP” (feat. Megan Thee Stallion) – Cardi B

“Therefore I Am” – Billie Eilish

“Lets Link” – WhoHeem

“Say I Yi Yi” – Ying Yang Twins

“Where Is the Love?” – The Black Eyed Peas

“Whole Lotta Choppas” – Sada Baby

“Adderall (Corvette Corvette)” – Popp Hunna

“Mood Swings” – Pop Smoke

“THICK” – DJ Chose & Beatking