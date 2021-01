Armie Hammer abandona el rodaje de la serie The Offer tras el escándalo de mensajes sexuales

The Offer cuenta la historia del rodaje de El Padrino (1972), un clásico del cine desde la visión de su director, Al Ruddy, personaje que era interpretado por Hammer.

La serie que contará con 10 capítulos, se suma a Shotgun Wedding co-protagonizada por Jennifer Lopez, como otro proyecto del cual el actor no formará parte.

La noticia confirmada por Variety, se da en medio del escándalo que ensució la imagen del protagonista de Call me by your name (2017), tras la filtración de varios mensajes -no confirmados- dirigidos a una mujer con quien mantuvo una relación paralela a su matrimonio.

Lo grave de la acusación es el contenido de estos, ya que se insinúa una supuesta fantasía sexual que incluye abuso y canibalismo.

Luego de que esto saliera a la luz, otras mujeres dieron a conocer su experiencia con el actor, quienes denuncian lo perturbador de las actitudes de Hammer. En respuesta a esto el artista negó las acusaciones.

“No estoy respondiendo a estas estupideces, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo en conciencia dejar a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en la República Dominicana”, comentó Armie en un un comunicado, tras abandonar Shotgun Wedding.