De Iron Maiden a Jay-Z: el Salón de la Fama del Rock and Roll se encomienda a la diversidad

Horas después de que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas diera a conocer a la lista de pre candidatos en diversas categorías a los premios Oscar 2021, el Salón de la Fama del Rock and Roll hace lo propio y revela a los artistas nominados para ser reconocidos (o “introducidos”) por la institución este año.

Y como suele ocurrir cada año, el anuncio abre nuevos y viejos debates desde diversos frentes, en torno a los nombres seleccionados pero también a los criterios de los organizadores y a lo que debería entenderse por rock and roll en tiempos en que el género luce de capa caída (o a veces fuera de sintonía con los tiempos).

El listado este año incluye a Jay-Z, Foo Fighters, Mary J. Blige, Iron Maiden, Tina Turner, The Go-Go’s, Rage Against the Machine, Kate Bush, Devo, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, New York Dolls, Todd Rundgren y Dionne Warwick.

Un dato: de la obra los 16 candidatos al reconocimiento, sólo la mitad podría considerarse dentro de los límites de lo que se entiende por “rock and roll”. Pero son precisamente esos límites los que los organizadores del evento han intentado ir corriendo en las últimas ediciones, ajustándose a los tiempos, a los cambios en el gusto de su público y -posiblemente- a la ausencia de artistas realmente relevantes adscritos al ethos rocanrolero surgidos en el último tiempo.

De hecho, en su versión 2020, el Salón de la Fama introdujo a algunos grupos que no pertenecen a lo que se podría llamar el canon del rock -como Depeche Mode y Nine Inch Nails- y a otros que derechamente quedan fuera, como la legendaria cantante Whitney Houston y el también fallecido hiphopero Notorious B.I.G.

A esto se suma que de los 16 candidatos para 2021, siete son artistas mujeres o grupos (como the Go-Go’s) con integrantes femeninas. Si Carole King y Tina Turner son finalmente incluidas, serán la segunda y la tercera artista femenina en ingresar al Salón de la Fama dos veces después de que lo hiciera Stevie Nicks en 2019.

Vientos de cambio para una institución y un estilo musical que históricamente ha terminando relegando a las mujeres a un segundo plano. Aunque no son las únicas señales: según destacan medios especializados como Rolling Stone, la de hoy es la lista con mayor diversidad racial desde 1996, ya que nueve de los 16 nominados incluyen a afrodescendientes.

“Esta notable votación refleja la diversidad y profundidad de los artistas y la música que celebra el Salón de la Fama del Rock & Roll. Estos nominados han dejado un impacto indeleble en el paisaje sonoro del mundo e influenciado a innumerables artistas que los han seguido”, dijo orgulloso John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, institución que realiza la ceremonia de inducción desde 1986, cuando los escogidos fueron leyendas como Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry.

35 años después, siguen sin figurar dentro de los ganadores grupos o solistas como Joy Division, Pixies, New Order, George Michael, Mariah Carey y Barry White, entre otros músicos destacados hoy por el portal de Vulture entre las más notorias ausencias del evento a lo largo de su historia.

Los seleccionados para ingresar al Salón de la Fama serán quienes obtengan más votos de un jurado especializado y del propio público, que puede elegir a sus favoritos en el sitio oficial del museo. Los resultados serán anunciados en mayo para ser introducidos en una ceremonia en Cleveland, Ohio, durante el otoño.

Para ser elegibles para la votación de este año, la condición de los organizadores es que el primer sencillo o álbum de cada nominado tenía que haber sido lanzado en 1995 o antes. Siete de los 16 nomnbres de la lista (Foo Fighters, los Go-Go’s, Iron Maiden, Jay-Z, Tina Turner, Fela Kuti y Dionne Warwick) aparecen por primera vez, aunque Carole King fue incluida junto con Gerry Goffin en 1990 y Tina Tuner al año siguiente junto con Ike Turner.