Grant Gustin, el Flash de la TV: “No creo que el panorama de los superhéroes necesite cambiar drásticamente con el coronavirus”

A punto de festejar siete años desde que el canal The CW lo oficializó en el rol, Grant Gustin transparenta lo bien que se le da la fama y el relajo con el que asume quedar marcado para siempre con un solo personaje.

“No todos los actores tienen la oportunidad de interpretar un rol con el que simplemente te asocien por el resto de tu vida y carrera profesional”, dice en una videollamada en agosto pasado. “Quiero decir, el estar caminando por la calle y que alguien me reconozca por la serie, y que no sea, ‘¡Grant, Grant Gustin!’ Es como, ‘¡Barry Allen, The Flash!’ Eso es genial”.

Sin entonces poder retomar aún las grabaciones de la séptima temporada de The Flash, el actor reflexiona ante Culto y un pequeño grupo de medios latino sobre el peso de su rol en una de las ficciones sobre superhéroes que se ha conservado por más tiempo en la TV. De hecho, su canal ya aprobó una octava temporada que sucederá a los capítulos que se estrenan este jueves 25 a la medianoche por Warner Channel.

“Barry Allen y The Flash es mucho más grande que cualquier actor. Y este legado vivirá mucho más tiempo que yo, independientemente de lo que haga con el resto de mi carrera como actor y mi vida en general”, sostiene, flanqueado por todo tipo de artefactos pop y un par de afiches de The Flash.

Por años el único Flash de la pantalla, el actor comparte desde hace unos años el personaje con Ezra Miller, el actor que lo encarnó en Liga de la Justicia y que ahora tendrá su propia película en solitario.

Dirigido por el argentino Andy Muschietti (It), el filme traerá de vuelta a Michael Keaton y Ben Affleck para que interpreten a sus versiones de Batman y será una de las primeras películas escritas y filmadas en pandemia.

Nuevos movimientos que marcan el incesante torrente de producciones sobre superhéroes, desde las primeras series de Marvel para Disney+ hasta adaptaciones animadas y títulos en diversos formatos.

-¿Cuál es su opinión sobre la consolidación de los superhéroes en TV?

Sí, el Arrowverse, o el Berlantiverse como lo llaman algunos, ha crecido y ha crecido y es genial verlo cambiar y hacerse más grande constantemente. Y no sólo el Arrowverse. Estás viendo todo tipo de series de superhéroes con estilos diferentes en la televisión, también está sucediendo en las películas, que sólo se han vuelto más y más grandes y más y más alocadas. Lo que está sucediendo es que podemos lograrlo de una manera que no era posible hace cinco o diez años. Para la televisión, la gente pensó que no era posible hacer esto en el nivel en el que lo estamos realizando, porque había muchas limitaciones con el calendario o el presupuesto. Pero sucedió, y no solo nuestro programa, (también con) Supergirl, Black Lightining, Legends of Tomorrow. Es bastante increíble y llegar a ser una pequeña parte de él y ser parte del legado de Flash es increíble.

The Flash -- "Fast Enough" -- Image FLA123A_0086b -- Pictured: Grant Gustin as Barry Allen / The Flash -- Photo: Diyah Pera/The CW -- © 2015 The CW Network, LLC. All rights reserved.

-Los cines y los conciertos probablemente serán diferentes después del coronavirus. ¿Cree que las historias las historias de superhéroes serán distintas tras la pandemia?

Mi reacción inicial es que no, para ser honesto. Acepto completamente otras opiniones y asumo eso, pero veo este género de narración en su mayor parte como un escapismo y una forma en que soñamos con lo que podría ser y cómo los superhéroes podrían ayudarnos. Creo que es un buen lugar al que ir, en lugar de pensar en el coronavirus o lo que sea que tal vez esté pasando en el mundo. Sin mencionar que deberíamos involucrarnos en asuntos sociales, políticos u otras dificultades que aparecen en las historias. No creo que el panorama de la televisión de superhéroes necesite cambiar drásticamente con el coronavirus. Aunque, de nuevo, estaría completamente abierto a escuchar algo distinto sobre eso.