Hijo de Gabriel García Márquez lanza libro en torno a los ultimos días del escritor: “No se acordaba de muchas cosas, pero estaba bien”

Uno de los libros donde Gabriel García Márquez desarrolló su lado periodístico en conjunto con su extraordinaria pluma de narrador fue Noticia de un secuestro (1995). Ahí, trataba el espinudo tema de los plagios de figuras prominentes de la sociedad colombiana llevados a cabo por Pablo Escobar, durante los primeros años de los 90, cuando el narcoterrorismo tuvo su etapa más dura.

“Él mismo dijo que fue el trabajo más difícil que hizo nunca, por el tamaño de la historia, la complicación de la situación nacional y, además, hacerle justicia a los personajes que habían sufrido la historia”, cuenta su hijo, el cineasta Rodrigo García Barcha (61) en una rueda de prensa donde tuvo acceso Culto.

No es casualidad entonces que ese libro esté en pleno proceso de trabajo para llevarlo a las pantallas a través de una serie. Todo ello a través de la plataforma Amazon Prime Video y con el chileno Andrés Wood en la dirección, la que se convierte en su primera experiencia en el exterior.

“La serie va muy avanzada -dice García Barcha-. Creo que Andrés está haciendo muy bien trabajo, trabajamos años en la adaptación, sobre todo con guionistas colombianos, también con algún guionista chileno, cubanos también”.

El cineasta Rodrigo García Barcha.

Siendo una historia tan propia de ese país, ¿por qué la trabaja Wood, un cineasta extranjero? García Barcha comenta: “Siempre pensé que un director no colombiano le daría una nueva perspectiva a la historia, y además podría ser una especie de filtro para verlo desde afuera. Un director no colombiano, podría tener la misma visión que el público no colombiano”. Y añadió: “Va bien y tengo muy buenas esperanzas para esa serie”.

Pero no es lo único que se llevará de la obra de “Gabo” a las pantallas del streaming. Netflix se encuentra trabajando una adaptación del clásico Cien años de soledad. Respecto de eso, García Barcho también tuvo palabras.

“Netflix ha tenido una buena decisión, que es por ahora concentrarse en tener los mejores guiones posibles. José Rivera, el guionista portorriqueño/americano ha hecho varias horas de adaptación. Yo he leído hasta ahora las tres primeras y creo que va muy bien”, dice el hijo del autor de El coronel no tiene quien le escriba.

“Por lo pronto, Cien años de soledad está en la etapa de la adaptación, que es lo que siempre ha preocupado más a la gente a cargo de esta serie. Estoy muy optimista. El hecho que se puedan hacer las horas que sean necesarias, que se filme en español, que se filme en Colombia, creo que le van a dar una buena autenticidad a la serie”, añade García Barcha.

¿Por qué finalmente se logró llevar estas adaptaciones al streaming? García Barcha señala que influyó mucho el modelo actual de trabajo de las plataformas de streaming. “Con la llegada de las plataformas se pueden hacer muchas horas, hay recursos, y sobre todo esto que se hace ahora, que les gusta hacerlo en programación local, en idioma local, y que se vea en todo el mundo. Esa fue la exigencia que hicimos no solo con Netflix, sino con todos los interesados: que se hiciera en las horas que fueran necesarias, en castellano, y si es posible, filmar en Colombia. Decidimos hacerlo ahora que es un buen momento para las plataformas”.

Una despedida

Pero no solo de pantalla hace noticia García Barcha. Este jueves 20 llegará a las librerías españolas Gabo y Mercedes, una despedida, vía Literatura Random House. Un relato íntimo y detallista de los últimos días del Premio Nobel, quien falleció en abril del 2014. Curiosamente, escribir sobre su muerte era algo que Gabo siempre quiso hacer y lamentaba no poder hacerlo. Su hijo señala que, en parte, esa idea le sirvió de guía.

“La idea de que a Gabo le dolía no poder escribir de su propia muerte, no lo hice en el sentido de escribir por él, porque nadie escribe por otro escritor. Pero me apoyé un poquito en esa idea para consolarme a mi mismo de escribir de su muerte, sin que fuera de una manera demasiado indiscreta. Evidentemente, no escribí sobre la experiencia de su muerte. Eso lo estará escribiendo él ahorita en algún lugar”, dice García Barcha.

Sobre los días finales del Premio Nobel de Literatura 1982, García Barcha asegura que se dio una especie de paradoja. Si bien fue dura, ya que el escritor iba perdiendo la memoria, estuvo bastante tranquilo.

“La etapa final ya fue más fácil, porque él ya no reconocía prácticamente a nadie salvo a las caras conocidas de la gente que trabajaba en la casa y a Mercedes [Barcha, su esposa] la reconocía como su persona principal. Pero hay una etapa tremenda en que la persona está consciente de que está perdiendo la memoria. No solo es ver a la persona sin sus facultades, sino muy ansiosa de estar perdiéndolas. Y Gabo, en su último año y medio estaba bastante tranquilo, no sufría de ansiedad, estaba muy distraído, no se acordaba de muchas cosas, pero estaba bien, y eso nos reconfortaba. Nos tocó una versión muy tranquila de ese mal”, cuenta el cineasta.

Sobre la forma en que decidió contar los tiempos finales del afamado autor cafetero, García Barcha señala que decidió hacerlo en un pasado presente. “Quería contar esos días en una especie de pasado presente, contarlas a medida de que sucedían. Por eso, toda la parte principal de las tres semanas finales de Gabo están contadas como en un presente que se va desenvolviendo”.

Consultado sobre la situación del estallido social que está ocurriendo en Colombia, con una ola de protestas y muertes, García Barcha aseguró: “A Gabo le daría mucha tristeza ver que las cosas se resuelvan con tantos muertos de por medio. Para él, la vida era sagrada, me imagino que estaría triste pero también tan involucrado como pudiese para tratar de mejorar la situación”.

Gabo y Mercedes, una despedida, llegará a las librerías chilenas el sábado 29 de mayo.