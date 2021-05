“Gracias Roger Waters”: el rap de un Quilapayún en homenaje al ex Pink Floyd

“Gracias Roger Waters / qué bonito tu gesto / te pasaste hueón”.

Si bien el estribillo es de la nueva canción de Ismael Oddó (París, 1975) es bastante claro y elocuente, el músico de Quilapayún se entusiasma al ahondar en los detalles que lo llevaron a dedicarle el primer adelanto de su próximo disco solista al ex líder de Pink Floyd.

“Un agradecimiento a ese gesto solidario que tiene Roger Waters de cuadrarse y mostrar su absoluto compromiso con el pueblo de Chile que sale a las calles y grita, alega, manifiesta por mayor justicia social en todos los ámbitos”, dice el músico.

Integrante de Quilapayún desde 2003 -conjunto al que entró para reemplazar a su padre, Guillermo “Willy” Oddó, asesinado en 1991-, Oddó celebra a la leyenda británica del rock en su nuevo sencillo, titulado justamente Gracias Roger Waters y desde hoy disponible en plataformas. Parte del próximo título de su interesante discografía en solitario, que inauguró en 2011 con Bando N° 1 y continuó con Ecce Homo (2015), al que luego sumó Canciones con mi viejo (2019), donde revivió el repertorio personal de su padre en un emotivo ejercicio de rescate y memoria.

Poco amigo de las etiquetas, Oddó ha construido en sus diversos proyectos un catálogo que se mueve sin problemas entre la fusión, el folclore, el rock y el rap. Y es justamente en clave hip hop -género que ya había explorado en Ecce homo- el homenaje que le dedica al autor de The Wall, quien en el último año y medio y a partir del estallido social chileno “cantó El derecho de vivir en paz desde su estudio en Nueva York, caceroleó y dio muestras muy claras de ese cariño permanentemente”, explica.

Producido por Matías Astudillo y con la participación -a distancia y en modo Covid- de Martín Benavides (teclados), Caíto Venegas (bajo) y Danilo Donoso (percusiones), Gracias Roger Waters surgió de una reflexión de Eduardo Carrasco, compañero de grupo y colaborador habitual de Oddó en sus diferentes aventuras musicales, luego que se difundiera un video del artista inglés solidarizando con Chile apenas un mes después del inicio de las las revueltas y las manifestaciones en el país.

“Cuando vi en la televisión la imagen de Roger Waters sentado golpeando una olla, para solidarizar con ese momento, me pareció muy emocionante, un gesto muy hermoso de su parte. Era abrazar una causa muy lejana, lo encontré una prueba de solidaridad que atravesaba los continentes, los mares, para ponerse en la misma postura”, comenta Carrasco.

La canción será parte del nuevo disco solista de Oddó, aún sin título ni fecha de salida pero que su autor describe como un nuevo ejercicio de libertad estilística creado y desarrollado desde el encierro.

“Va a ser menos un disco grabado por una banda y más de estudio. Va a ser electro y rock, así lo imagino, para poder acompañar todo este sentido más contestatario y más agudo en las temáticas”, adelanta el músico, quien marca diferencias con esta producción respecto a sus anteriores trabajos, de corte más personal. “Pero ya me presenté, ahora llegó el momento de salir al mundo y de hablar de los temas que nos afectan a todos”, dice.

Y sobre esta nueva aventura en el hip hop, algo que también ensayó junto a Quilapayún en su más reciente colaboración con Pablo Chill-E (Aburrido), Oddó comenta: “Esto continúa este vínculo con el rap, pero en vez de hablar de mí mismo, como en Ecce Homo, estamos hablando de una situación que nos pertenece a todos. Es un discurso mucho más colectivo, no desde una situación particular que está afectada por un hecho histórico como el exilio, sino que es el estallido, que nos afecta a todos, y el compromiso de todos para salir a la calle, recuperar los espacios públicos, unirnos.Ya no somos voceros individuales, sino que es como una gran asamblea que nos representa a todos. Y esa es la voz que está transcrita en Gracias Roger Waters”.

“Con Ismael hemos estado trabajando y hemos hecho varias canciones en conjunto, con el Quila también hemos hecho cosas en ese espíritu, de unirse a la voz de la gente, con un lenguaje muy claro, muy directo”, complementa Carrasco en relación a las nuevas exploraciones estilísticas de los íconos de la Nueva Canción Chilena. “En ese sentido, el lenguaje del rap y del trap es muy eficaz porque te permite decir muchas cosas, son textos largos”, añade.

¿Alguna posibilidad de que el mismo Roger Waters escuche la canción? “Ya estamos en contacto con la Fundación Víctor Jara para que se la puedan hacer llegar, y que le llegue traducida también, para que comprenda de lo que estamos hablando”, cuenta Oddó.