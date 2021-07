Chileno Ra Díaz es anunciado como nuevo bajista de Korn

Korn tiene nuevo bajista, o al menos, para la gira que la banda tiene planeada para el verano boreal. Es el chileno Ra Díaz, quien se hará cargo de las cuatro cuerdas en la agrupación californiana. Díaz es actualmente miembro del conjunto hardcore Suicidal Tendencies.

“Queríamos informarles que traemos a nuestro amigo @Ra_Diaz de @OFFICIALSTIG para que gire con nosotros este verano y haga las tareas del bajo de Korn”, señaló el conjunto en un comunicado vía Twitter.

“Hemos estado ensayando, preparándonos para traer el calor, y estamos ansiosos por verte el próximo mes”, agregó la agrupación de Bakersfield, California.

Todo esto se debe a lo anunciado el pasado 21 de junio por Reginald Arvizu, mejor conocido como Fieldy, entonces bajista de Korn. En la ocasión, usó sus redes sociales para anunciar que se tomará un tiempo fuera de la banda para tratar sus adicciones.

“Los últimos 6 años he estado lidiando con algunos problemas personales que a veces me han hecho recurrir a algunos de mis malos hábitos y han causado cierta tensión con las personas que me rodean. Me han sugerido que me tome un tiempo libre para curarme. Voy a respetar lo que me pidieron y me tomaré ese tiempo. Lamentablemente no me verás en el escenario con mi banda”, señaló.

Según consta en su sitio web, Korn tiene una extensa gira planificada -de 35 fechas- entre los meses de julio y octubre venideros, a través de varios estados dentro del país del norte. Entre ellas, contempla la participación en el Festival Upheaval Festival 2021, este 16 de julio, y el Louder than life, el 23 de septiembre.