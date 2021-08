Una dupla dorada: Robert Plant y Alison Krauss se reencuentran

La fotografía de Robert Plant en ese año 2007 sería la que más menos conocemos (o que anhelamos): aunque ya veterano, como un dios dorado aullando al frente de la electricidad torrencial desplegada por sus compañeros en Led Zeppelin.

Y aunque ese show de reunión del 10 de diciembre de esa temporada en el O2 Arena de Londres figura como un clic para la historia, probablemente el cantante guarde en esos días una imagen vinculada a una instancia mucho más duradera y fructífera en términos creativos: Raising sand, el álbum que lanzó justo dos meses antes en colaboración con la cantante country Alison Krauss, elegido de forma unánime por la crítica como lo mejor de 2007 y que arrasó en premiaciones como los Grammy, donde se llevó seis estatuillas.

¿La fórmula? Armonías gráciles y bien urdidas que remiten al sur de EE.UU., al folclor inglés y al rock de voltaje menos estridente, con un contrapunto vocal que fluye absolutamente dinámico. Canciones estilizadas que muestran a Plant -como casi en toda su carrera solista iniciada en los 80- lejos del ruido amplificado que cubrió su vida en Zeppelin.

Por lo mismo, después de los premios y los aplausos, Plant nuevamente se fue en solitario a la casa de otros estilos, con álbumes diversos que daban cuenta de su amor por los sonidos étnicos, las raíces africanas, las variantes de Oriente o el pulso bluegrass.

Hasta ahora. Cuando nadie lo esperaba, Plant demuestra que se siente mucho más cómodo con Alison Krauss que con Jimmy Page: la dupla estelar regresará con un nuevo disco en conjunto titulado Raise the roof, según anunció ayer la discográfica Warner Music. Estará disponible desde el 19 de noviembre.

Como su antecesor, esta nueva entrega cuenta con la producción de T Bone Burnett, quien trabajó con Plant y Krauss para expandir su colaboración en direcciones distintas a las materializadas hace 14 años, esta vez acompañados por el baterista Jay Bellerose, los guitarristas Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell y Buddy Miller, los bajistas Dennis Crouch y Viktor Krauss, junto con el guitarrista con pedal Russ Pahl, entre muchos otros colaboradores.

El trabajo también será un repaso por versiones de leyendas como Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley y Bert Jansch. Can’t let go es, por otro lado, el primer single.

Ante el escenario de verse las caras de nuevo, Krauss comentó en un comunicado: “Queríamos que conmoviera. Convocamos a otras personas, otras personalidades dentro de la banda, y volver a reunirnos otra vez en el estudio les dio una nueva intimidad a las armonías”. Plant también dijo lo propio: “Escuchas algo y dices: ‘Escucha esta canción, ¡tenemos que cantar esta canción! Son como unas vacaciones, realmente, el mejor lugar para ir y que menos esperabas encontrar”.

Robert Plant y Alison Krauss realizarán una gira juntos en 2022, con fechas que se anunciarán en los próximos días. Será una nueva instancia para ver en vivo a una de las sociedades creativas más interesantes de los últimos 20 años: arrojo y sensibilidad en un solo pack. Y porque no todo es Led Zeppelin.