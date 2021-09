Los gatos dominarán a los humanos: el nuevo libro sobre felinos de Alberto Montt

Primero fue Solo necesito un gato (2019), donde el diseñador gráfico Alberto Montt retrató en modo de libro ilustrado la devoción que siente hacia los felinos, en una especie de guía para entender, amar y cuidar a un gato.

Como no hay primera sin segunda, Montt vuelve a lanzar un libro ilustrado relacionado con los cuchos. Se trata de La conquista de los gatos, vía Planeta.

En este libro, Montt relata las hazañas de un grupo de gatos que lentamente, prácticamente desde el origen del planeta, con habilidad y astucia, se apoderan de la tierra y dominan a los humanos. Para ello, el ilustrador se basó en su propia experiencia de vida.

“Crecí rodeado de gatos y quizá tiene que ver con la estética misma…Mi primer acercamiento fue por los ojos -señala Montt-. Yo crecí en la selva ecuatoriana, donde efectivamente veía tigrillos que se comían los chanchos que mi padre criaba, entonces todo el imaginario de los felinos me llamó siempre la atención. Y luego comencé a investigar un poco más, me enteré de cuán inteligentes son, de cómo funciona su personalidad y comencé a encantarme”.

De hecho, Montt señala que hay un rasgo particular de los cuadrúpedos que le gusta mucho. “La conducta felina que más me atrae es la independencia. Que no te esté esperando siempre en la puerta me gusta mucho. Que nos enseñen un poco a relacionarnos con los humanos. Esa cosa de no ser todo el tiempo demandante, o estar todo el tiempo entregando. Eso me gusta mucho de los gatos”, confiesa el ilustrador.

El relato, liviano, hace que sea un volumen accesible para cualquier persona. “Es un buen libro para el baño, digamos. No tengo ningún rollo al respecto. Puedes empezar por donde sea. Son libros súper livianos, los puedes leer en 20 o 20 minutos -indica Montt-. Lo que sí: Son libros muy ficcionados, pero tienen ciertos datos con los que cualquier persona que ha estado en contacto con gatos se va a poder relacionar”.

¿Y los perros? Montt tiene clara su postura: “El perro siempre está ahí y esa incondicionalidad me jode mucho la vida, el gato es todo lo contrario: Está cuando quiere, si es que quiere, y porque necesita algo. Creo que es mi lado masoquista el que ama a los gatos y trato de poner eso en el libro”.

La conquista de los gatos ya se encuentra disponible en librerías.