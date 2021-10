Mi disco favorito: ¿Dónde están los ladrones? de Shakira | por Francisca Valenzuela

¿Dónde están los ladrones? es el cuarto álbum de Shakira, lanzado en 1998 y que la consolidó como una estrella regional de ambición planetaria, sobre todo gracias a hits como Si te vas, Ciega sordomuda o Inevitable.

Aquí, Valenzuela explica su elección:

“Un disco que fue formativo, que fue importante en mi formación artística. Uno de los primeros discos de música en español que yo amé, que me encontré de preadolescente, no sé cuántos años tenían, unos diez u once″.

“Como que influyó mucho mi manera de escribir y de componer. Me gustaba mucho. Me encontré con ese disco, fue un referente importante para toda la música que compuse de adolescente y que al final dio lugar a mi carrera”.

“Vuelvo a ese disco, pero también creo que tengo un recuerdo. Lo que me marcó a mí fue la actitud de ese disco, la idea de que hubiera en español una cantante que se hizo tan famosa, porque era tan conocida, con ese tipo de letras. Las letras me marcaron mucho. Me acuerdo harto de ese álbum, porque era tan chica y no había ninguna cantante o registro, para mí por lo menos, en la música popular y de lengua hispana que hiciera eso”

“Después de más grande descubrí otras cantantes, pero de chica eso fue algo que me llamó mucho la atención, ver plasmado en esas canciones, inseguridades, rabias y envidias, ese desenfreno verborreico que yo sentía cuando escuchaba otra música en inglés, o de hombres o en textos de la literatura. De repente ese disco como que dejó una huella importante”.