La férrea defensa de Javiera Parra a Lollapalooza: “Todos pensamos que el cambio de administración municipal iba a ser beneficioso para los músicos y el barrio”

Durante la última semana, diversos artistas y grupos nacionales han salido en defensa del Lollapalooza chileno. Esto, luego que un grupo de ocho concejalas de la Municipalidad de Santiago anunciaran que votarán en contra de la realización del festival en el Parque O’Higgins en marzo de 2022, tal como está contemplado, argumentando que el evento tiene un “impacto negativo” en el recinto y en los vecinos del sector.

Beto Cuevas, Quilapayún, Princesa Alba, Fernando Milagros, Pedropiedra, Los Jaivas y el imitador Stefan Kramer son algunos de los artistas nacionales que han salido públicamente a defender la continuidad del megaevento en el parque O’Higgins - donde se realiza desde 2011-, con cartas formales en las que apoyan el trabajo de la productora Lotus, subrayan la importancia que tiene el festival para los trabajadores de la música y la reactivación del sector, al tiempo que desacreditan los argumentos expuestos por las concejalas.

Una de las más férreas defensoras de Lollapalooza es la cantautora Javiera Parra, quien en conversación con Culto insiste en que el espectáculo debe continuar en el recinto, especialmente por lo que significa para los músicos y para levantar a un gremio especialmente golpeado por la pandemia.

“Yo lo encuentro gravísimo. Si esto sigue adelante significaría una merma gigante no sólo para las 25 bandas chilenas sino para toda la música mundial que viene. Una merma cultural gigante porque son bandas que no vienen a Chile si no van a Argentina y Brasil”, comenta.

“Después viene el problema de todas las bandas chilenas que se presentan en Lollapalooza, que muchas veces dan un salto cuántico en ese festival”, agrega.

“Para las bandas consagradas, en tanto, el es escenario donde tienen la infraestructura técnica y el público para presentar un show de primer nivel. Ni hablar de todos los técnicos, audiovisualistas, todos los que trabajan en Lollapalooza. Para los roadies que trabajan conmigo, por ejemplo, Lollapalooza es un eje central de su año en cuanto a ingresos”, explica.

Foto: Leonardo Rubilar/Agencia Uno

Sobre los cuestionamientos de las ocho concejalas y la decisión de la alcaldesa de Santiago Irací Hassler de dejar la decisión en manos del concejo municipal de dicha comuna, la líder de Los Imposibles es enfática: “Es lamentable que luego de un cambio de administración municipal que todos pensamos que iba a ser beneficioso para los músicos y para el barrio, ocurra esto. No entiendo la jugada. Hay muchos grupos de vecinos que sí están de acuerdo con que se haga el festival”.

“No me cabe en la cabeza que ocurra esto viniendo del estallido y la pandemia, después de casi tres años en que los músicos hemos tenido este vacío gigante. No se puede entender que una nueva alcaldesa, joven, con comprensión de lo precario que funciona el arte en este país, deje que el Concejo decida por ella. Me parece súper grave y no me queda claro si ella tiene toda la información, porque el mundo de la cultura, de la música, son cerca de 9 mil trabajadores que se ven afectados con esto”, plantea la artista.

En opinión de Parra, el elemento clave que ha derivado en este escenario incierto para el show tiene que ver con la falta de diálogo entre las partes, como también de información. Esto, ya que según detalla -y así también lo plantean los productores del espectáculo- la organización del festival ha planteado a diversas administraciones municipales de Santiago su intención de ser parte de las mejoras en el parque.

Una propuesta que desde Lotus aseguran vienen presentado a la alcaldía desde 2011 y que este año se actualizó, ofreciendo mayor protección a las áreas verdes del recinto, un proyecto de sostenibilidad “y un legado social y cultural enfocado a mejoras sustanciales en la implementación deportiva del parque y en mejoras de accesibilidad universal”.

“Lo más importante de toda esta discusión es que hay mucha desinformación, como si la nueva propuesta que hizo Lotus no le hubiese llegado a la alcaldía”, señala.

”Durante las últimas administraciones Lotus ha insistido en que la plata que se paga por Lollapalooza por concepto de arriendo sea reinvertida en el Parque O’Higgins. Entonces lo que uno no entiende es que se han farreado la posibilidad de que esa plata se use efectivamente para el parque. No creo que haya ningún otro evento que devuelva en términos económicos lo que Lollapalooza genera, ni tampoco que esté preocupado de la sustentabilidad del parque. No se ha talado un solo árbol para hacer Lollapalooza”, explica la cantautora.

”A mí me consta que la productora ha ofrecido estas instancias, y que la propuesta se mejoró. Yo la tengo, pero no sé si otros eventos de ninguna índole están tan preocupados de pensar en los vecinos, en la sustentabilidad, en la ecología. Quisiera saber si la Parada Militar, o las fondas, o cualquier evento que se hace allí trabaja con esos estándares”, cierra la solista.