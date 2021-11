Sebastián Yatra suma una segunda presentación en su regreso a Chile

Tras reconvertirse al formato digital en 2020, a causa de la pandemia, la versión local del Festival Internacional de Innovación Social (fiiS) vuelve este año en modalidad presencial con una serie de actividades y conciertos programados para diciembre en el Parque Padre Hurtado de Santiago.

Tal como se anunció el mes pasado, el artista principal del espectáculo será el colombiano Sebastián Yatra, quien se presentará el 4 de diciembre en el mismo recinto, a las 21.00 horas, en un show pensado para 5 mil personas (con pase de movilidad exigido en el ingreso). En ese escenario estarán también figuras nacionales como Soulfia y Princesa Alba.

Y ante el éxito de la venta de entradas para ver al cantante, la producción y el artista agregaron una segunda presentación, programada para el mismo día a las 16.00 horas.

Los boletos para este segundo show saldrán a la venta este lunes 22 en www.ticketpro.cl. El concierto se realizará en el mismo escenario donde actuarán los artistas nacionales Soulfia, Princesa y Dani Ride.

“Será un show bien diferente a los que he hecho en Chile, por los arreglos, por las visuales y sobre todo porque en los últimos dos años han salido muchas canciones nuevas que no he mostrado allá, como Pareja del año, Chica ideal, Adiós, que está nominada a un Latin Grammy, y también Tacones rojos”, adelantó Yatra a Culto hace algunas semanas.

Según detallan desde la producción, “por cada ticket que se compre, fiiS estará apoyando a América Solidaria y su programa Accionadores con un 5% de la compra. Sebastian Yatra también está comprometido con la fundación y estará apoyándola activamente para conocer su impacto cuando llegue a Chile.