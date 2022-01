“No puedo retirarme de ser yo”: Mariah Carey y por qué su imperio completó otro año al alza (y cómo apareció en todo lo que vimos)

A estas alturas de su carrera, Mariah Carey (Nueva York, 1969) no necesita fingir en sus apariciones públicas. Incluso puede ser certeramente irónica si las preguntas le parecen demasiado obvias.

Sobre el “regreso” anual que vive All I want for Christmas is you ante la llegada de las festividades, responde: “¿Es un regreso? ¿O es que es Navidad y nos gusta esta canción? Cuando escucho Jingle bells, no pienso: ¡Sí, regresa Jingle bells! Es Navidad y es lo que escuchamos”.

Otro ejemplo. Acerca de si a futuro “abandonaría” el mote de “reina” de esa celebración, contesta con efusividad: “¡Cariño, vamos! Si hiciera eso, simplemente me mudaría al Polo Norte. ¿De qué estás hablando?”. Y añade: “No puedo retirarme de ser yo. Esta es la persona que soy”.

Mariah Carey's magical Christmas special (2020). Foto: Apple TV+

En una conferencia de prensa virtual con diferentes medios del mundo –en la que participa Culto–, la artista habla sobre su hito más reciente, el debut del especial Mariah’s Christmas: The magic continues (Apple TV+), así como también lanza guiños sobre el momento profesional que atraviesa y un 2021 en que se las arregló para desplegarse en múltiples frentes, desde el nuevo récord de All I want for Christmas is you hasta sus apariciones en algunas de las películas más comentadas del año.

*Su inoxidable hit navideño

Tres días antes de la llegada de la Navidad 2021, Carey celebró que su inoxidable All I want for Christmas is you (1994) había alcanzado mil millones de reproducciones en Spotify. No suficiente con ello, el tema la convirtió en la primera artista en ocupar el primer puesto del ranking Billboard durante tres ocasiones diferentes.

“No hay una fórmula secreta”, precisa sobre la creación de uno de los primeros hits de su trayectoria. “Fue la primera canción navideña que escribí. Y nunca olvidaré estar en esta pequeña habitación, en este pequeño teclado, y tocar, luego crear la letra, seguir adelante y trabajar con mi entonces compañero de escritura Walter A (Afanasieff). No sé cómo explicarlo. Fue solo el momento. Al principio, yo dudé. Pensé: ‘¿qué estoy haciendo ahora con una canción navideña? Es muy temprano en mi vida y mi carrera’. Pero estoy muy agradecida de haberlo hecho”.

*¿De regreso a los escenarios?

Lo normal en la época de fin de año sería ver a la cantante de Without you rodeada de público en un estadio o en una arena. O, en su defecto, viviendo un bochorno y volviendo por la revancha 12 meses después para el Año Nuevo en Times Square. La pandemia alteró ese hábito y la compensación ha venido a través del estreno de dos especiales en Apple TV+: Mariah Carey’s magical Christmas special (2020) y el reciente Mariah’s Christmas: The magic continues, donde repasa algunos de sus hits junto con presentar Fall in love at Christmas, su nueva colaboración con Khalid y Kirk Franklin.

La artista en Mariah’s Christmas: The magic continues. Foto: Apple TV+

“Hay algo realmente maravilloso en la forma en que (el director) Joseph Kahn se acercó a filmar esto. Me encantó el tipo de visión que tenía de mí”, explica sobre un programa de 18 minutos que define como “divertido, festivo, todos sentimos la vibra del espíritu navideño”.

Es el tipo de trabajo que desarrolla mientras aún no da señales sobre un regreso a las giras. “Estoy muy agradecida por el tiempo libre”, dice a Culto, para luego corregirse: “No es tiempo libre, sino tiempo en el estudio grabando, regrabando, reimaginando y reinventando canciones, sean mías o de Navidad. Eso ha sido asombroso”.

“Nada se puede comparar con cantar para tus fans cuando están contigo. No hay nada que se pueda comparar con eso. Pero creo que he podido hablar con mis fans virtualmente, dejarles escuchar nuevas canciones y ver nuevos momentos visuales, como el nuevo especial de Navidad que lanzamos con Apple TV+”, cierra.

*Una película sobre su vida (y la serie de Luis Miguel)

En su tercer y último ciclo, Luis Miguel, la serie (Netflix) por primera vez llevó a la ficción a la artista, protagonista de una bullada relación sentimental con el Sol de México entre 1998 y 2001. Allí la elegida fue Jade Ewen, una joven actriz y cantante británica de ascendencia jamaicana que la representó en las sombras y las luces del periodo en duró el amorío.

El tercer ciclo de Luis Miguel, la serie. Foto: Camila Jurado/Netflix © 2021

Mariah Carey guardó silencio sobre su versión en televisión, quizá porque espera el momento indicado para emitir su propia réplica en la pantalla. El hombre detrás de Hasta que me olvides es mencionado en un capítulo de su libro de memorias publicado el año pasado, The Meaning of Mariah Carey, el mismo que ahora busca transformar en película bajo la dirección del cineasta Lee Daniels (Precious, Empire).

“Mucha gente, cuando cuentan las historias de sus vidas, ya no está aquí. Eso es lo que estamos hablando con mi querido amigo Lee, con quien espero que hagamos este proyecto juntos. Le he dicho: ‘Lee, mira, estoy aquí, estamos haciendo esto juntos, es muy importante para mí’. No es algo ligado a Navidad o a las festividades. Es mi vida”, explica en la conferencia de prensa. “Hay muchas decisiones que tomar, y lo son, porque realmente me importa”, insiste.

*De Free Guy a la sátira No Miren Arriba

Un año después de lanzar su álbum fenómeno de ventas Merry Christmas (1994), la cantante volvió a arremeter con Fantasy (1995), pop para levantar hasta al más aletargado. Por expresa petición de Ryan Reynolds, la canción juega un rol fundamental en la trama de Free Guy: Tomando el control (Star+), su comedia de acción sobre un personaje de un videojuego que repentinamente toma consciencia de su condición.

Junto a Meryl Streep en No miren arriba. Foto: Netflix

Como si fuera El día de la marmota, el protagonista escucha a diario el tema de la artista y termina siendo un detonante de sus acciones. En algún momento, antes de que el actor se iluminara y contactara a Carey, se consideró que ese rol musical lo ocuparía el clásico ochentero Your love, de The Outfield. “Es genial, pero simplemente no tenía esa escala épica que estaba buscando. Y luego Fantasy apareció en mi lista de reproducción y todo encajó”, explicó Reynolds en la previa al estreno.

Más inesperado fue el guiño que se ganó en la sátira No miren arriba (Netflix). En la escena en que se introduce a la ficticia presidenta de Estados Unidos –encarnada por Meryl Streep– la cantante aparece en una foto en el Salón Oval posando junto a la mandataria, una líder que no cree en la ciencia y sólo piensa en la siguiente elección. “¿Cómo no pudieron advertirme sobre esto?”, escribió Carey con un dejo de ironía en redes sociales.