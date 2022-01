Gabriela Hernández y nueva adaptación de Ulises: “Es una obra feminista”

Luego que durante esta semana se realizara la versión en inglés, interpretada por la famosa actriz belga Viviane de Muynck, la obra Molly Bloom se presentará ahora en su edición chilena en el Teatro UC entre los días 12 y 15 de enero, con la participación principal de la actriz nacional Gabriela Hernández. Todo esto dentro del Festival Internacional Santiago a Mil.

El monólogo fue adaptado por Jan Lauwers, fundador de la compañía Needcompany, y la propia Viviane de Muynck, de uno de los capítulos de la novela Ulises de James Joyce, Penélope. Ahí, la esposa del protagonista, llamada Molly, comienza un laberíntico diálogo de unas cuarenta páginas sin comas ni puntos, para finalizar el libro.

“Si eso es todo el daño que hicimos en este valle de lágrimas Dios sabe que no es tanto no lo hace todo el mundo solo que lo ocultan yo supongo que una mujer está aquí para eso sino Él no nos habría hecho como Él nos hizo tan atractivas para los hombres”, se escribe en un extracto del capítulo.

Si bien la obra ya estaba lista en 1999, por aquel entonces los realizadores solo pudieron presentar el montaje de manera clandestina en unos pocos lugares de Alemania, debido a que el nieto y heredero del patrimonio de James Joyce no autorizó el uso del material.

22 años tuvieron que pasar para que monólogo pudiera ser representado de manera libre, una vez ya expirados los derechos de autor, y para que el montaje de Molly Bloom tuviera por fin su estreno mundial.

Sin embargo, tanto la intensidad de la interpretación como el significado de la obra han variado, según señala Muynck.

“Cuando comencé a trabajar con Molly Bloom era mucho más joven y mi acercamiento a ella era más emocional, muy influido por mi admiración por el autor. Ahora me concentro más en su fuerza, su independencia, su humor, su sabiduría. No hay sumisión a los hombres de los que habla. Su observación del mundo masculino es aguda, amorosa y divertida. ¿Es sensual? Sí. Un espíritu libre que no se deja encadenar por la dominación masculina”, comentó Viviane de Muynck al medio El País.

Por su parte, a una semana de cumplir 83 años, la actriz nacional Gabriela Hernández, quien se encuentra de lleno ensayando para la ejecución de su papel central en versión chilena de la obra, conversó con Culto sobre el monólogo, el cual, a su criterio, establece una conexión con las temáticas feministas contemporáneas.

“Es una obra feminista, bastante fuerte, con mucha ironía, con mucho humor, y además que yo me leía todo lo que encontraba traducido de James Joyce cuando tenía 17 años, en esa época, Dubliners, o El Retrato de un artista adolescente, que era lo que yo creía que era. Entonces feliz, además de que ellos dos, Jan Lauwers y Viviane de Muynck, me han ayudado muchísimo, ya que lo hemos tenido que preparar por Zoom, ellos desde Bélgica, yo acá, que no es lo mismo que ensayar, más bien hablamos de la obra del enfoque, etc.”, señala.

Si bien ya desde hace algún tiempo diferentes obras están funcionando con aforos reducidos de manera presencial, tras realizar presentaciones virtuales durante el año pasado de Niebla o Todas en una, Hernández reconoce que la vuelta a los espacios con público, en teatro, es algo que ella esperaba.

“Ha sido maravilloso, aunque sea con aforo limitado. Es una alegría tanto para el público como para nosotras, y se nota, se nota un deseo de la gente (…). Me siento como que volví a respirar de nuevo” comenta la actriz entre risas.

*La Compañía productora NeedCompany, presentará la versión chilena de la obra Molly Bloom del 12 al 15 de enero a las 20:30 horas y el 18 de marzo a las 17:00 horas en la sala 2 del Teatro UC, Ñuñoa.

El aforo será reducido, se solicitará pase de movilidad a los asistentes, además del uso obligatorio de mascarilla.

Las entradas se pueden conseguir por medio del sistema Puntoticket.