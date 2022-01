La cantante argentina Daniela Spalla debuta con show estelar en Chile: “Me gustaría juntarme a escribir con Javiera Mena”

“Muy emocionada”: de esa forma Daniela Spalla expresa sus expectativas en torno a la presentación de este miércoles 12 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes. Se trata de su primer show de larga duración en el país, el que será teloneado por la artista nacional Dulce y Agraz. En tanto, la argentina desplegará su último disco, Puro Teatro (2020).

La artista cordobesa, que inició su carrera artística en el año 2005, se hizo conocida en 2010 por su EP Magma. Con este registro, la cantante Ximena Sariñana la invitó a participar de diversos shows en México. Ahí publicó el disco Ahora vienen por nosotros, que le valió la nominación al Grammy Latino y que contó con la colaboración de distintos artistas, entre ellos Andrés Calamaro y Aterciopelados.

En entrevista con Culto, Daniela explica que Puro Teatro fue gestado en medio de la promoción de su disco anterior, Camas Separadas, lanzado el 2019, cuando la cantante se encontraba viajando y presentándose en distintos lugares. De acuerdo a Spalla, la obra relata “historias que no tenían ni el espacio ni el tiempo para profundizarse y concretarse, entonces yo terminaba imaginando el desenlace, por eso el nombre”. Además agregó que fue pensando en los shows en vivo y que una de las canciones más logradas para esto fue Te Veo a la salida.

Con nostálgicas y soñadoras canciones, la artista comenta que su proceso creativo ha sido un ejercicio amplio y que necesita preparar los periodos de composición para eso.

“Cuando realmente tengo algo que decir, ahí suele salir una célula de música y letra, y luego la desarrollo. Pero por ejemplo, hace poco me vino una melodía a la mente y ahí tengo que ver de que quiero hablar. Esos son los casos más difíciles porque, para mi, lo central es la letra”.

Explica además, que a la hora de escribir se centra en los vivido y que su principal contenido viene principalmente del pasado

“Está esa cosa romántica del pasado que a mi me atrae mucho, el presente a cambio me cuesta”.

También habló sobre su relación con la música chilena y de su gran amistad con Francisca Valenzuela. A fines del año pasado, también Gepe compartió escenario con la artista en el Pepsi Center de Ciudad de México, mientras que con la chilena se conocen hace años. Spalla asegura que se sienten identificadas la una en la otra.

Además, detalla que son varios los artistas nacionales que admira y con los que le gustaría colaborar

“Con Javiera Mena me gustaría mucho juntarme a escribir y de ahí hacer algo también. Creo que sí, con ella no he tenido esa experiencia de escribir juntas y me dan muchas ganas”.

Rescató como necesaria la colaboración de la escena latinoamericana, de la cual se siente parte como cantautora y que considera ha logrado mucho durante la pandemia. Asegura que esto radica en las redes y también en una cuota de esperanza.

“Siempre se puede hacer más en términos de colaboración, eso es algo que hay que aprender del género del reggaetón y del trap, su crecimiento ha tenido que ver con eso. No hablo solo los featuring, sino es fortalecer una escena y la conexión entre distintas escenas también. Entonces, creo que eso siempre es un punto por expandir también”.

Con un disco esperando la salida durante el segundo semestre del 2022, donde incursiona en diversos estilos, Daniela también asegura que intentó adentrarse en el mundo de los géneros urbanos.

“Yo dije quiero hacer una canción de pop urbano y no fue, no estaba mi identidad ahí, pero estuvo bueno robar, porque es tan fuerte lo que pasa con ese género, que deja a tanta gente pasando de un lado a otro que, bueno, yo digo que es el tiempo que me toca vivir”.

Sin duda el 2022 promete para la artista. Las entradas de su concierto en el Teatro Nescafé de las Artes ya se encuentran disponibles en Ticketek.cl y los precios van desde los $22.000 a los $40.000. Se exigirá pase de movilidad a los asistentes.