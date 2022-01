El éxito, lo femenino y una amistad que se hace pedazos: la nueva serie de Los Prisioneros según sus protagonistas

La historia de Los Prisioneros ha inspirado múltiples libros, documentales, películas y series. Y cómo no, si la vida, obra e irreverencia de la banda oriunda de San Miguel ha despertado la curiosidad no sólo de quienes pasaron su juventud escuchando La voz de los 80¸ sino también de las generaciones más recientes.

El reconocimiento a su trayectoria es transversal. Y aunque se sepan muchas historias sobre la banda, la interpretación de sus personalidades y del fenómeno que significaron sus canciones en el contexto de una dictadura como la chilena es un desafío no menor.

Sin embargo, la nueva serie protagonizada por Aron Hernández (Jorge González), Bernabé Madriagal (Miguel Tapia) y Andrew Bargsted (Claudio Narea) parte con una premisa que la diferencia de otras biopics: la historia, lejos de iniciar con el génesis de la amistad entre González, Tapia y Narea, comienza en el año 1984, cuando los sanmiguelinos ya habían lanzado su primer disco La voz de los 80.

Serie "Los Prisioneros" de Movistar TV. Créditos imagen: @ArayaCorvalán

En medio de la vorágine por la incipiente fama que adquiría la banda, el equipo creativo detrás de la serie buscó centrar la historia en algunos puntos que creían aún faltaban por abordar dentro de la biografía de Los Prisioneros. Sergio Gándara, productor de Parox –la empresa audiovisual detrás de la serie-, señala que esos puntos son “la historia del éxito en lo musical y la crisis en su relación de amistad”.

“Nosotros nos hacemos cargo de la parte más difícil de contar. Esta serie sí narra algo que está puesto en los libros, documentales y crónicas, pero que no está puesto desde la clave de la ficción”, comenta. Además, adelanta que cada capítulo tendrá como hilo conductor del argumento el proceso creativo de distintos hits de la banda.

Así, la nueva producción estaría orientada en el período de auge en la historia del grupo, cuyo desenlace fue el quiebre entre Jorge González y Claudio Narea y el posterior paso a una nueva etapa en la carrera del grupo, sin Narea y con Cecilia Aguayo de Las Cleopatras como la nueva integrante. Época que tuvo como consecuencia el lanzamiento del disco Corazones, considerado como uno de los trabajos de composición más icónicos de González.

González, Narea y Tapia: el proceso para encarnar a Los Prisioneros

Bernabé Madriagal confiesa que el proceso para mimetizarse con Miguel Tapia fue extenso. Las incertidumbres respecto al avance de la pandemia y la imposibilidad de fijar con exactitud una fecha para el inicio del rodaje hicieron que su estudio sobre el baterista durara más de un año y medio.

Así describe su rutina: “Era ver videos y escuchar la voz de Miguel Tapia en una grabadora todo el día. Y tanto fue que me costó desprenderme de él. Diría que, hasta hace poco, no me desprendía de esa energía más templada, más calmada. De ser Miguel Tapia, el que ponía los paños fríos”.

Bernabé Madriagal interpretando a Miguel Tapia en la serie Los Prisioneros. Créditos imagen: @ArayaCorvalán

Los tres actores a cargo de reencarnar a la banda tuvieron que nutrirse de toda la información que el archivo pudiese proporcionarles. Leer todo que estuviese disponible. La revisión de libros, ver documentales, videos en YouTube y entrevistas exclusivas en formato VHS fueron algunas de las fuentes que trabajaron durante el primer año de la pandemia.

Para Aron Hernández, intérprete de Jorge González, la tarea detrás de la preparación de los personajes tuvo dos dimensiones fundamentales. “Percibo el proceso como uno de hartas etapas y bastante solitario. Por la pandemia no pudimos vernos, tuvimos que pasar mucho tiempo encerrados, aprendiendo música con un profesor cada uno por su cuenta”.

Y pese a la dificultad de gestionar el trabajo en equipo, la etapa del rodaje surtió frutos. “Al juntarnos todas y todos y darnos cuenta de que podíamos tocar juntos y que sonaba bien en comparación a cómo habíamos empezado, dijimos ‘ya, cada uno hizo súper bien su trabajo en solitario’. Y eso fue bonito”, destaca el actor detrás del vocalista.

Otro punto fundamental para Hernández fue mimetizarse no sólo con la letra y música de las canciones, sino que estudiar todo lo que había detrás de ellas. El actor señala la trascendencia histórica que hay detrás de los temas del trío sanmiguelino, y la relevancia que tuvo para ellos interpretar a una de las bandas más importantes de nuestro país. “Es una banda cuyos miembros aún están vivos, y detrás de ellas hay mucho registro histórico. Así que no podemos faltar a la ‘línea editorial’ de la verdad, de la realidad”.

Aron Hernández interpretando a Jorge González en la serie Los Prisioneros. Créditos imagen: @ArayaCorvalán

Dentro y fuera de Los Prisioneros, la figura de Jorge González es percibida como una de las mentes creativas más importantes de la música chilena contemporánea, y su interpretación supone un desafío particular. Para Hernández, la representación de González suponía un equilibrio entre la historia documentada y la autoría propia de la ficción: “Yo coreografiaba todo, la cinética en el escenario, como si fuese una obra de teatro o danza”, comenta a Culto.

En el caso de Andrew Bargsted, indica que el trabajo del equipo a cargo de la caracterización fue fundamental a la hora de lograr un parecido lo más cercano a Claudio Narea: “Fue muy importante el trabajo que se hizo con el equipo de arte, con el maquillaje y con el vestuario”.

Pero el actor detrás de la guitarra de Los Prisioneros resalta lo que menciona como un desafío muy exigente en el ámbito profesional. “Es una de las bandas más importantes de la música chilena y hay muchas referencias. Todos saben quiénes son estas personas, que existen y están vivas. Hay una responsabilidad, pero también un privilegio, en poder ser parte de un proyecto así”, concluye.

Andrew Bargsted interpretando a Claudio Narea en la serie Los Prisioneros. Créditos imagen @ArayaCorvalán

Cabe destacar que los actores no tuvieron la oportunidad de contactarse con ninguno de los miembros de la banda. Sin embargo, con quienes sí lograron establecer un vínculo con Jacqueline Fresard, Patricia Rivadeneira y Cecilia Aguayo, tres de las integrantes del grupo Las Cleopatras.

Las Cleopatras y Claudia Carvajal: una nueva visión del protagonismo femenino

Otro aspecto que se desarrollará en la serie de Movistar TV es la relación entre Los Prisioneros y el grupo performático Las Cleopatras¸ una de las figuras más relevantes del underground santiaguino durante los ochenta.

Sin embargo, la presencia del colectivo será una ventana para poner en la palestra los temas sobre el rol del empoderamiento femenino en la época. Así lo explica Dindi Jane, cantante y actriz a cargo de la reencarnación de Jacqueline Fresard, cleopatra y esposa de Jorge González.

“Creo que el rol de Las Cleopatras es muy importante para la serie. Toma el tema de la lucha de la mujer en la época y eso me parece bacán, porque lo integran como una parte fundamental de la historia de Los Prisioneros”, manifiesta la actriz. Además, resalta las herramientas utilizadas por el colectivo para posicionar su visión: “Hablan de la historia de la mujer a través del arte y la performance, y también la revolución en la vida personal de cualquier mujer no sólo en esos tiempos, sino que también ahora”.

Las Cleopatras - Serie Los Prisioneros. Créditos imagen @ArayaCorvalán

Y otra mujer que fue importante en la historia de la banda fue Claudia Carvajal, primera esposa de Claudio Narea, la principal inspiración para Jorge González a la hora de escribir las canciones del disco Corazones, donde la temática del amor difícil y prohibido se manifiesta en grandes éxitos como Estrechez de corazón y Amiga mía.

Según devela Florencia Crino, la actriz detrás del personaje de Claudia, el tratamiento que se dará en la serie al rol de Carvajal romperá con varios prejuicios que se hasta ahora se han tenido con la ex esposa de Narea.

“Me parece que a ella se le juzgó mucho. Y en el texto se le presenta con mucho respeto y amor. Eso me ayudó mucho, porque tenía una imagen de ella que después cambió por completo, y creo que eso se va a ver bastante en la serie. Eso me llena de orgullo, porque esta sentencia que se le hizo se va a mostrar de otra manera. Y yo también me preocupé de interpretarlo de otra manera”, confesó.

Libertad: la sombra detrás de Los Prisioneros

En esta nueva serie, los personajes femeninos serán vitales para trabajar una de las temáticas que se abordarán a lo largo de la historia: cómo se relacionan los protagonistas con la libertad.

Para Aron Hernández, “cuestionar la libertad es un concepto que atraviesa la serie. Es una palabra que aparece, quizás no explícitamente. Pero ellos están en busca de darle sentido a lo que están haciendo en un contexto histórico donde la libertad no es tan clara”.

Así, el ejemplo del personaje de Claudia se alza como uno de los más significativos en este respecto. Explica Aron: “Es muy bonito, porque el personaje de Claudia, que no es de una banda de rock ni performática, hace lo que desea, lo que quiere, lo que le surge de adentro. Y eso me parece interesante en el concepto de libertad, de cuestionarse en la época lo que se podía hacer y lo que no”.

Florencia Crino interpretando a Claudia en la serie Los Prisioneros. Créditos imagen @ArayaCorvalán

Y, quienes toman esa bandera, son precisamente los personajes femeninos de la serie. “Las Cleopatras, que tienen un discurso muy claro y vanguardista para la época; Claudia, que sin estar ‘politizada’, siendo mamá muy joven, etc., tiene una actitud frente a sus decisiones donde se pone a ella en primer lugar. Eso me parece interesante, y también toca a Los Prisioneros. Se llaman prisioneros, y la libertad está en la sombra de ese nombre”, concluye el actor.

Una serie de Chile para el mundo

Aunque el punto central de la serie es la banda, los actores comentan que no sólo se limitará a hablar de ello. Adelantan que los capítulos abordarán el momento político, cultural y musical, no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica.

“Es transversal en cuanto a temas dramáticos y culturales importantes, que van más allá. Se usa a Los Prisioneros para hablar de muchas cosas de las que está bueno hablar”. Y la búsqueda de identidad también es otro de los factores que empaparán la historia. “Se habla de esa búsqueda de identidad que en Chile está instalada. Sobre qué somos… Bueno, todo lo que Jorge González y Los Prisioneros tienen en sus canciones”, manifiesta Dindi Jane.

Adelantan que esta contará con una producción digna de exportación. Y no sólo por su calidad técnica. También por su capacidad de contar una historia que trasciende las fronteras y que apela a la cultura latinoamericana.

Jorge González y Las Cleopatras, serie Los Prisioneros. Imagen de @ArayaCorvalán

Bargsted afirma que “esta serie, a pesar de tocar un tema muy local como lo es Los Prisioneros y el efecto que tuvo en la generación de los ochenta, se pone al desafío de que esta historia también sea universal, y que pueda identificar o hacer sentido en otras partes de Latinoamérica”. Para ello, fue fundamental la presencia del colombiano Carlos Moreno (director de Escobar: el patrón del mal) y el peruano Salvador Solar (director de la película Magallanes).

En pocas palabras, los actores condensan la relevancia de la serie en su capacidad de dar cuenta del poder de la cultura y el arte, y cuál es su importancia en la sociedad. “Y la guerra que se le hizo en dictadura”, finaliza Jane.