Premios Bafta: Dune se impone con cinco galardones, pero El poder del perro es elegida Mejor Película

A poco más de una semana de la entrega de los premios Oscar 2022, se celebró durante el pasado domingo la premiación de los British Academy Film Awards (BAFTA) en una ceremonia que tuvo dos cintas como las grandes triunfadoras de la noche: El poder del perro, de la directora neozelandesa Jane Campion como Mejor película y Mejor dirección y Dune, del director canadiense Denis Villeneuve acaparando los galardones como Mejor diseño de producción, Mejor banda sonora, Mejor sonido, Mejores efectos especiales y Mejor fotografía.

De esta forma, gracias a su western ambientado en la década de 1920 y protagonizado por Benedict Cumberbatch, Campion se convirtió en la tercera mujer en ser reconocida con el galardón a Mejor dirección, siendo también la segunda en dos años luego de que la directora china, Chloe Zhao, consiguiera el mismo título por su película Nomadland (2021).

Sin embargo, dado que Jane Campion no pudo asistir a la gala debido a que se encontraba en Los Angeles para recibir el premio a Mejor dirección del Sindicato de Directores de Hollywood, fue Benedict Cumberbatch, protagonista de El poder del perro, quien lo recibió en su nombre. De la misma forma, otra de las ausencias destacadas fue la del director de fotografía de Dune, Greig Fraser, quien no pudo asistir a la ceremonia debido a que se encuentra realizando cuarentena tras contraer el virus Covid-19.

Por otro lado, entre otras películas galardonadas, la cinta animada Encanto (2021) se llevó el premio como la Mejor película de animación. Por su parte, el premio a Mejor actriz protagonista fue para Joanna Scanlan por su interpretación en Después del amor (2020) y el Mejor actriz de reparto fue para la puertorriqueña Ariana Debose por su papel en el remake de la cinta Amor sin barreras (2021), dirigida por el aclamado director Steven Spielberg.

Este año, la celebración se llevó a cabo en el Royal Albert Hall de Londres, y sus nominados pudieron volver a disfrutar de una gala presencial tras el comienzo de la pandemia, la que estuvo conducida por la actriz Rebel Wilson. Además, durante la ceremonia de apertura se realizó un homenaje por los sesenta años desde el comienzo de la saga del agente James Bond, en el que la cantante británica Shirley Bassey interpretó la icónica canción Diamons are forever.

Así, otro de los momentos que marcaron la ceremonia se dio luego de que se anunciara el galardón a Mejor corto británico para la cinta The Black Cop (2021), en cuya trama se presenta la historia de un policía negro y homosexual quien sufre abusos por parte de sus compañeros.

“Viví durante mucho tiempo como si no tuviera derecho a estar aquí. Sí tengo derecho”, señaló emocionado Gamal G Turawa, el policía cuya historia inspiró la película.

De la misma forma, quizás el momento más emotivo se dio tras el anuncio del actor Troy Kotsur como Mejor actor secundario gracias a su interpretación en la película CODA (2021). Kotsur quien posee una discapacidad de origen auditivo, se convirtió en el primer actor sordo en ganar un premio principal en los Bafta, siendo también el potencial primer actor en recibir un Oscar a Mejor actor de reparto.

“Y si necesitan que el próximo James Bond sea sordo, también puedo serlo”, señaló en tono de broma el Kotsur arriba del escenario, tras recibir el reconocimiento.

Finalmente, puedes revisar la lista completa con los ganadores y ganadoras de los premios Bafta 2022 aquí:

Mejor película: El poder del perro.

Mejor película británica: Belfast.

Debut destacado de un escritor, director o productor británico: Más dura será la caída.

Película en idioma extranjero: Drive my car.

Mejor Documental: Summer of soul.

Mejor Película animada: Encanto.

Mejor director: Jane Campion.

Guion original: Licorice Pizza.

Guion adaptado: CODA.

Mejor actriz principal: Joanna Scanlan.

Mejor actor principal: Will Smith.

Mejor actriz de reparto: Ariana Debose.

Actor de reparto: Troy Kotsur.

Mejor banda sonora: Dune.

Casting: West Side history.

Cinematografía: Dune.

Edición: No time to die.

Diseño producción: Dune.

Diseño de vestuario: Cruella.

Maquillaje: The Eyes of Tammy Faye.

Sonido: Dune.

Efectos visuales especiales: Dune.

Cortometraje animado británico: Do Not Feed the Pigeons.

Cortometraje británico: The black Cop.

Premio EE Rising Star (votado por el público): Lashana Lynch.