“El rock está muerto”: la sentencia fúnebre que Gene Simmons de Kiss ha convertido en consigna

Lleva varios años recalcándolo, pero nunca pierde la oportunidad de hacerlo nuevamente. Gene Simmons, bajista, fundador y gran jefe de Kiss, ha sido una de las leyendas del rock más insistentes al minuto de declarar que precisamente el rock, el género que le ha dado popularidad, fama y millones de dólares, está muerto. Fallecido. Sin opción de ser reanimado.

Lo subrayó otra vez el pasado domingo 3, en una entrevista con Culto a propósito de los shows de despedida de su grupo con los que pasará por el Movistar Arena el 19 y 20 de abril: “Hoy el rock está muerto. La última banda realmente genial en el rock fue Foo Fighters y ellos ya tienen veinte años”, sentenció.

El músico fundamenta su tesis en que el rock hoy tiene cada vez menos nombres omnipresentes que agrupen a una generación completa, algo así como el conjunto que pueda monopolizar al planeta en su totalidad. “Además, al haber tanta música gratis que descargas y compartes, hoy es difícil apuntar a una sola banda como la mejor del momento”, dice, responsabilizando a la disgregación preciptada por las plataformas digitales de la falta de referentes únicos como sucedía antes.

“Yo prefiero la música con alma, cuando los artistas invertían tiempo en sus álbumes, un vinilo era arte, se podía mostrar en un museo e incluía imágenes. Hoy la música no tiene alma. Y es increíble, porque por un millón de descargas, podrías ganar mil dólares, lo que es nada; aparentemente ganas un décimo de centavo por descarga, lo que es ridículo. Para los nuevos artistas es prácticamente imposible tener una carrera, debes seguir trabajando en otro lado para poder subsistir”, es otra de sus frases.

De hecho, traza un paralelo brutal, mencionando el lapso del siglo XX que vio nacer a algunos de los mayores nombres de la cultura popular: “Por ejemplo, desde 1958 a 1988, son treinta años, y tuvimos a Elvis, los Beatles, los Stones, Jimi Hendrix, David Bowie, cientos de bandas británicas, cientos de clásicos de Motown, The Supremes, The Temptations, música country, blues, Madonna, onda disco, grupos de metal como Metallica, AC/DC, Iron Maiden. Y ahora, ¿quiénes son los nuevos Beatles?”

En otras entevistas, Simmons ha culpado de forma lapidaria no sólo a las plataformas digitales del declive de la música actual, sino que también a los modelos de negocio que ellas establecen.

En 2021 comentó en una conversación con Consequence of Sound: “El rock está muerto, puedes apostarlo a que lo esté, no porque el talento no esté ahí, sino porque el modelo de negocio simplemente no funciona. Y eso deja las actuaciones en vivo. Y realmente espero que una vez que esta vacuna se afiance, la gente vaya a los clubes locales y vea a todas las nuevas bandas y apoye a las nuevas bandas. Como un bebé que está en el suelo, sube allí, levanta a ese bebé y mímalo, dale amor, porque esas nuevas bandas necesitan tu amor”.

Siete años antes, en 2014 y para la revista Esquire, el hombre de la lengua larga y que se maquilla como demonio también había apuntado a los sellos discográficos como las entidades que precipitaron la peor era de la historia del rock: “Una vez que tenías una compañía discográfica de tu lado, te financiaban, y eso también significaba que cuando estabas de gira te daban apoyo para la gira. Todavía hay compañías discográficas, y hasta cierto punto se aplica al pop, al rap y al country. Pero para los artistas que también son compositores, los creadores, para la música rock, el soul, el blues, finalmente está muerto”.

En 2020, sus dardos giraron hacia otro lado y salpicaron a sus colegas: también dijo que los artistas eran responsables por no darle glamour y épica a un género que en un momento sí tuvo todo eso y más. “Las bandas nuevas no se han tomado el tiempo de crear glamour, emoción y cosas épicas”, lanzó al diario Gulf News, de Emiratos Árabes.

Después, consultado por las figuras actuales que valora, detalló que aplaude a quienes componen sus canciones más que a los artistas que trabajan co un equipo de autores: “Me encantan todos los artistas pop. Creo que Billie Eilish es fantástica. Es interesante, porque ella y su hermano escriben el material y son únicos en sí mismos. Lady Gaga está fantástica en la categoría femenina. Ella escribe su propio material, puede cantar como nadie. Como músico es excelente, porque también toca piano y puede tocar muchos instrumentos. El resto del mundo reacciona ante muchas de las divas del pop, aunque la mayoría de ellas no escriben sus propias canciones y no saben tocar ningún instrumento. Y por cierto, eso también está bien. No importa lo que te guste. Pero todos ellos no son los Beatles”.