Alejandro Zambra recibe importante reconocimiento literario en Estados Unidos

El Premio O. Henry es uno de los galardones literarios más importantes de Estados Unidos, y tiene como propósito reconocer cada año a cuentos o relatos breves que contribuyen a diversificar el canon escrito. Por lo demás, debe su nombre a unos de los mayores exponentes del género, el escritor estadounidense O. Henry (William Sydney Porter, 1862 - 1910). Fue entregado por primera vez en 1919.

Cada año es publicado el O. Henry Prize Stories, un volumen que reúne los veinte mejores relatos del período anterior y que son publicados en revistas en lengua inglesa de Estados Unidos y Canadá.

Este reconocimiento lo han recibido, entre otros, los escritores William Faulkner, Dorothy Parker, Flannery O’Connor, John Updike, Truman Capote, Raymond Carver, Saul Bellow, e incluso el cineasta Woody Allen.

En sus orígenes, se excluía a los escritores no estadounidenses, sin embargo, ya en su primera edición, la editora de la serie, Blanche Colton Williams, lamentó que varios relatos de gran calidad quedaran fuera porque sus autores no fueran de esa nacionalidad.

Las medidas fueron cambiando, se fueron flexibilizando y hoy el contenido del compilado incluye nombres en las lenguas más disímiles, además de un crisol de propuestas que exhiben el abundante flujo literario de la actualidad.

La editora a cargo del volumen 2022 es la mexicana Valeria Luiselli, quien escogió diez relatos en donde la mitad no son figuras estadounidenses.

De hecho, ni siquiera son obras que tienen al inglés como su idioma original, por lo que cuentan con reputados traductores que permiten ampliar su rango de llegada y que los relatos respectivos puedan tener una nueva vida en otros mercados.

Estos son los cuentos seleccionados:

Alejandro Zambra, traducido del español por Megan McDowell

“Tiempo de pantalla” [”Screen Time”] , The New York Times Magazine

Daniel Mason

“The Wolves of Circassia” [”Los lobos de Circasia”], Zoetrope

Tere Dávila, traducido del español por Rebecca Hanssens-Reed

“El talento especial de Mercedes” [”Mercedes’s Special Talent”], The Offing

Joseph O’Neill

“Rainbows” [”Arco iris”], The New Yorker

Shanteka Sigers

“A Way with Bea” [”Un camino con Bea”], The Paris Review

Olga Tokarczuk, traducida del polaco por Jennifer Croft

“Seams” [“Costuras”], Freeman’s

Yohanca Delgado

“The Little Widow from the Capital” [”La viudita de la capital”], The Paris Review

Eshkol Nevo, traducido del hebreo por Sondra Silverston

“Lemonade” [“Limonada”], Guernica

‘Pemi Aguda

“Breastmilk” [”Leche materna”], One Story

Amar Mitra, traducido del bengalí por Anish Gupta

“The Old Man of Kusumpur” [”El viejo de Kusumpur”], The Common

Christos Ikonomou, traducido del griego por Karen Emmerich

“Where They Always Meet” [”Donde siempre se encuentran”], The Yale Review

Janika Oza

“Fish Stories” [”Historias de peces”], The Kenyon Review

Vladimir Sorokin, traducido del ruso por Max Lawton

“Horse Soup” [”Sopa de caballo”], n+1

Francisco González

“Clean Teen”, Gulf Coast

Michel Nieva, traducido del español por Natasha Wimmer

“El chico dengue” [”Dengue Boy”], Granta

Chimamanda Ngozi Adichie

“Zikora”, Amazon Original Stories

Gunnhild Øyehaug, traducido del noruego por Kari Dickson

“Apples” [“Manzanas”], Freeman’s

David Ryan

“Warp and Weft” [”Urdimbre y trama”], Harvard Review

Lorrie Moore

“Face Time”, The New Yorker

Samanta Schweblin, traducido del español por Megan McDowell

[”An Unlucky Man”] “Un hombre sin suerte”, McSweeney’s Quarterly Concern