La bofetada de Will Smith fue contra sí mismo: la caída en picada de su carrera

Bright (2017) fue la primera superproducción de Netflix, su debut en las historias de gran presupuesto con una estrella al frente. Cuatro años después, la serie documental Enmienda: La lucha por la igualdad en EE.UU. fue un aporte en medio de un clima acalorado tras el Black Lives Matter y el término de la administración Trump.

Will Smith fue el protagonista en la primera y el anfitrión en la segunda. Como parte de su faceta duplicada entre el streaming y la pantalla grande, el actor tenía considerado unirse por tercera vez a la plataforma. El proyecto elegido era Fast and loose, una cinta de acción dirigida por David Leitch (Atómica, Deadpool 2) en que encarnaría a un hombre que tras sufrir un ataque se despierta con vagos recuerdos, para luego descubrir que era un agente de la CIA que vivía encubierto como un jefe de la mafia.

Tras ser adquirido por Netflix en una astronómica cifra en julio pasado, el proyecto acaba de recibir un freno. La compañía le bajó el pulgar a la realización de la película, según detalló The Hollywood Reporter. ¿La causa? Aunque la firma no ha emitido declaraciones –ni lo hará, por lo peliagudo del asunto–, la causa lógica es la bofetada que Smith le dio a Chris Rock en la gala de los Oscar, un sismo en la industria estadounidense que aún no termina de develar todas sus consecuencias.

Smith en Bright.

El panorama es claro: mientras en los días posteriores a la ceremonia el foco estuvo en lo que podían expresar los principales involucrados y la Academia, discretamente las compañías que lideran Hollywood debatían qué hacer con los proyectos que tenían junto a figura de Yo, robot (2004). Netflix, que buscaba un realizador con desesperación luego de la reciente salida de Leitch del filme, decidió archivar ese título y no se sabe si a futuro lo reactivará con otro actor y director.

Sony, por su parte, habría tomado una decisión incluso más compleja: detener al desarrollo de la cuarta parte de la exitosa saga que lo une desde los 90 con Martin Lawrence, compuesta por Dos policías rebeldes (1995), Dos policías rebeldes 2 (2003) y Bad boys para siempre (2020). Tras el buen desempeño en taquilla de esta última, el estudio preparaba una nueva secuela y le había hecho llegar a sus manos un borrador de 40 páginas. Pero después del escándalo del pasado domingo 27 está en duda si la cinta llegará alguna vez a filmarse.

Aún protagonista de un proceso disciplinario en la Academia –vigente pese a su renuncia voluntaria–, criticado con dureza por miembros de la industria (Jim Carrey, Mia Farrow Rob Reiner y Judd Apatow) y con una carrera en vilo, Will Smith atraviesa sus días más complejos. En la otra vereda, Chris Rock debe medir milimétricamente sus pasos luego de su broma de mal gusto en contra de Jada Pinkett Smith, pero ha continuado su actividad profesional con normalidad, incluso agotando entradas de su actual gira de comedia, bautizada como Ego Death World Tour.

La estrella de Hombres de negro, señala Variety, “se encuentra ahora oficialmente en la ‘cárcel del cine’, un estatus que se le otorga a los actores o directores que pasan de leyenda a leproso como resultado de sus propias fechorías”. Por diversas razones, apunta el medio, quienes han estado o están con ese rótulo son Armie Hammer, Tom Cruise y Mel Gibson.

La tercera parte de Bad Boys.

“Su decisión de la semana pasada de renunciar a la Academia puede ayudarlo a evitar los titulares inevitables de ‘Smith expulsado’, pero su nombre estará arrastrado por el lodo durante mucho tiempo, sin importar lo que haga”, argumenta la revista.

Aún es difuso qué pasará con sus próximos proyectos y no sería extraño que nuevas películas asociadas a su figura terminen siendo postergadas. Pero, en lo más inmediato, Apple deberá determinar qué hacer con Emancipation, un drama de época en que encarna a un esclavo que huye de una plantación en Louisiana y se integra al Ejército de la Unión.

Dirigida por el veterano Antoine Fuqua (Día de entrenamiento), la cinta fue foco de una dura batalla entre compañías para adueñarse de sus derechos de exhibición. El ganador, al pagar una suma cercana a los U$ 130 millones, fue el gigante tecnológico que actualmente encabeza Tim Cook, que esperaba lanzarla como su piedra angular en la siguiente carrera de los Oscar. A la luz de los movimientos de las otras firmas, cualquier decisión respecto a su estreno en la plataforma Apple TV+ estará sujeto a si la polémica baja o sube de temperatura.