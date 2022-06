Pixies vuelve a la vida y anuncia nuevo álbum

Pixies nunca claudica. Por el contrario: una de las bandas más influyentes de la escena alternativa de fines de los 80 siempre se las arregla para despachar nuevo material. Ya en 2019 sorprendían con el sólido Beneath the Eyrie, aunque después llegó la pandemia y todo se vino al piso.

Quizás como una manera de doblarle la mano a ese infortunio, el conjunto ha anunciado un nuevo álbum para este año, material que nuevamente corroborará la vigencia de su obra.

Se trata de Doggerel, el que aparecerá en formato físico y en plataformas digitales el próximo 30 de septiembre junto al single There’s A Moon On.

Así al menos lo dijo el propio líder y cantante Black Francis en declaraciones que recoge la publicación inglesa NME: “Intentamos hacer cosas muy grandes, atrevidas y orquestadas. El material punky, me gusta mucho tocarlo, pero no se puede crear artificialmente esa mierda. Hay otra manera de hacerlo, hay otras cosas que podemos hacer con esta energía extra especial que estamos encontrando”.

El guitarrista Joey Santiago también aportó lo suyo: “Esta vez hemos crecido. Ya no tenemos canciones de menos de dos minutos. Tenemos pequeños descansos, arreglos más convencionales, pero seguimos con nuestros giros”.

En resumen, ambos han declarado que el próximo material de la agrupación no estará atado a su pasado, sino que por el contrario, podría significar una evolución creativa mayúscula. Veremos qué sucede.

El flamante título se registró en Guilford Sound, un estudio ecológico en Vermont. Según su mánager, Richard Jones, aquel recinto era el espacio ideal para trabajar, ya que estaba equipado con una gran sala donde podían tocar juntos en vivo y una mesa de mezclas de primer nivel.

Todo lo han documentado en una suerte de trailer que sirve de adelanto para lo que se escuchará en su disco. Se puede ver aquí.

Finalmente, los autores de Here Comes Your Man pasarán por Chile a fin de año, donde de seguro mostrarán parte de sus nuevas composiciones: estarán el 16 de octubre en el evento Road to Primavera, del festival Primavera Sound, una suerte de apertura de la cita que también cuenta con Jack White, Cat Power y Niños del Cerro. Entradas en Puntoticket.