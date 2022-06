De Ringo Starr a Sean Lennon: Paul McCartney agradece los saludos en su cumpleaños

Con ocasión de los 80 años que cumple hoy Sir Paul McCartney, ha recibido variados saludos a través de las redes sociales. Uno de estos, fue de Sean Ono Lennon, el hijo menor de John Lennon, el eterno compañero de Macca en las filas de los Beatles.

Con una guitarra acústica, Sean interpretó Here, There and Everywhere, una canción de McCartney incluida originalmente en el álbum Revolver (1966) de The Beatkes.

“Un pajarito me dijo que esta era una de tus canciones favoritas de los Beatles”, escribió Sean. “¡Feliz cumpleaños! Gracias por toda la música hermosa. Tienes el amor y el respeto eterno mío y del mundo entero. (¡Esta versión es un poco áspera porque es una canción tan bonita que me ahogaba y la miraba de nuevo!)”.

No fue el único, también Ringo Starr, el célebre exbaterista de los Fab Four, se sumó a los saludos virtuales con una referencia a la letra de Birthday, canción incluida originalmente en el Álbum Blanco. “Dicen que es tu cumpleaños el sábado, feliz cumpleaños Paul, te amo hombre que tengas un gran día paz y amor Ringo y Barbara aman aman paz y amor”, escribió en una publicación en su cuenta de Twitter. También lo hizo la cuenta oficial de The Beatles, con un pequeño clip de video.

En la noche del jueves, el mismo Jon Bon Jovi, junto a Bruce Springsteen, se adelantó a la celebración y le cantó el cumpleaños feliz a Sir Paul, durante su participación como invitado en el show que el inglés ofreció en el Met Life Stadium, de Nueva Jersey.

El mismo Paul McCartney agradeció los saludos en una breve publicación en sus redes sociales, en que se le ve en una foto tomada por su hija Mary. “Gracias por todos los hermosos saludos y cálidos deseos por mi cumpleaños - Paul”.

Revisa el especial de Culto dedicado a los 80 años de uno de los músicos más influyentes y decisivos de la historia.