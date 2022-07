Succession arrasa, HBO domina y El Juego del Calamar hace historia: las claves de las nominaciones de los Emmy 2022

Si en la ficción la familia Roy lucha para mantener su poderío en el mundo, en la realidad su arrastre es incontestable. Succession, la serie de HBO sobre el clan dueño de un conglomerado de medios de comunicación, se encumbró como la producción más celebrada de los Emmy 2022, totalizando 25 nominaciones.

Su despliegue encabezó la cosecha de HBO/HBO Max, que alcanzó 140 menciones y superó con claridad a Netflix (105). En esta ocasión el gran triunfo del servicio de streaming es que El juego del calamar hizo historia, al transformarse en la primera producción no hablada en inglés en llegar a pelear por Mejor serie de drama. Pero la plataforma va a la baja: entre los diez títulos con más candidaturas de este año, sólo cuenta con la historia surcoreana.

Una de las fuerzas que crece en comparación con el año anterior es Apple TV+, que pasó de 35 a 51 nominaciones y se aferra a la comedia Ted Lasso (última ganadora en Mejor serie de drama) y al excelente drama Severance. En tanto, con 58 aparece Hulu, con 34 Disney+ y con 30 Amazon Prime Video.

Ganadores y perdedores, favoritos y secundarios, aquí revisamos cómo se configura el panorama para la ceremonia del próximo 12 de septiembre (21 hrs. por TNT):

Mejor serie de drama

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

El Juego del Calamar (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Con su vigorosa tercera temporada, Succession (en HBO MAX) volvió a confirmarse como el mejor drama (¿sátira negrísima con drama?) estrenado en los últimos años. La Academia le otorgó 25 nominaciones, gran parte de ellas concedidas a su portentoso elenco, desde el veterano Brian Cox hasta los invitados Adrien Brody y Alexander Skarsgård. Totalizó 14 en ese apartado y rompió el récord de 12 que ostentaba The West Wing. Imparable.

La ficción sobre la familia Roy tiene buenas posibilidades de alzarse con su segundo Emmy consecutivo, aunque deberá imponerse ante el mayor fenómeno en la historia del streaming: la surcoreana El juego del calamar, que hizo historia como la primera producción de lengua extranjera en lograr una candidatura al principal reconocimiento de la industria televisiva de EE.UU. Netflix seguramente concentrará todas sus fuerzas en conseguir su eventual triunfo, más incluso que en Stranger things, cuyo mayor premio son sus 13 menciones.

El juego del calamar. Foto: Noh Juhan | Netflix

¿Eventuales sorpresas? Euphoria, el hit de popularidad de HBO, disparó su número de nominaciones respecto a hace dos años (16 versus seis de aquel entonces) y Zendaya se convirtió en la mujer más joven en ser nominada como productora. Better call Saul está terminando a alto nivel (por fin logró una candidatura Rhea Seehorn), aunque tendrá una última chance en la premiación del próximo año, con la segunda parte de su última temporada.

La aclamada Severance (Apple TV+) es una delicia y una prueba de que el formato puede triunfar cuando arriesga. Yellowjackets (en Paramount+) es otro acierto, aunque sus posibilidades son escasas. Y lo de Ozark (Netflix), incluida con su ciclo final, es sólo un saludo a la bandera.

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple)

What We Do in the Shadows (FX)

Ted Lasso (Apple TV+) es la última ganadora de la categoría y esta vez recibió el mismo respaldo que hace un año: 20 nominaciones, convirtiéndose nuevamente en la líder del rubro de comedia.

Sin embargo, en esta ocasión le juegan en contra que su segunda temporada concitó menos elogios que su debut y su competencia viene en plena forma. Barry (en HBO Max), la comedia negra sobre un asesino a sueldo, experimentó un giro más oscuro y alcanzó cotas de grandeza que hasta ahora no se le conocían. Hacks, que el año pasado derrotó en varias categorías importantes a Ted Lasso, también tuvo un ciclo satisfactorio.

Barry. Foto: HBO

Inédita hasta ahora en Latinoamérica, Abbott Elementary es la sensación de 2021. Mediante el recurso de simular ser un falso documental, gira en torno a al funcionamiento de una escuela de Filadelfia donde las condiciones para los profesores son adversas. Podría dar el batatazo, aunque su número de candidaturas se reduce a cinco.

Only murders in the building es la comedia que sigue a Ted Lasso en número de menciones (17) y logró nominaciones para dos de sus tres protagonistas, Steve Martin y Martin Short. En una competencia reñida, no habría que descartar su victoria.

The marvelous Mrs. Maisel (Prime Video) alguna vez se quedó con el premio mayor, pero ya no luce como una contendiente de temer. Curb Your enthusiasm (en HBO Max) parece destinada a eterna nominada. Por razones diferentes (es género y no cuenta con una masa enorme de fans), la hilarante What we do in the shadows (en Star+) también debiera quedar relegada a lugares secundarios aunque merecería mejor suerte.

Mejor miniserie o serie antológica

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventando a Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

Un grupo de ricos llega hasta un resort en un destino paradisiaco. Pero, como si fuera parte del chiste más cruel, las vacaciones salen pésimo. Es la historia que cuenta la primera temporada de The White Lotus, una de las mayores revelaciones de los Emmy 2022. La serie antológica -con música del compositor de origen chileno Cristóbal Tapia de Veer- arranca como favorita ante un listado evidentemente menos sólido que el de drama.

La siguen The dropout, miniserie sobre el ascenso y caída de Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried), la empresaria que convenció a poderosos y al mundo con que podría conquistarlo todo con su empresa Theranos También basada en hechos reales, Pam & Tommy recrea las circunstancias alrededor de la filtración del video porno de Pamela Anderson y Tommy Lee.

The White Lotus. Foto: HBO

Quizá la que llega en mejor pie es Dopesick, que retrata la crisis de los opioides en Estados Unidos y cuenta con un impecable reparto encabezado por Michael Keaton, quien ha ganado varios de los principales premios de la industria durante el último año.

Si la irregular Inventando a Anna está en el listado -y no Scenes from a marriage, The staircase o Las cosas por limpiar- es en gran medida porque detrás está la todopoderosa Shonda Rhimes y por el enorme arrastre que alcanzó en Netflix.