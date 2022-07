Aaron Paul es fichado para la nueva temporada de Black Mirror

La antología audiovisual sobre futuros distópicos y tecnología volverá con todo. A tres años del estreno de su última temporada -que tuvo tres capítulos y la participación estelar de Miley Cyrus-, la antología de Netflix comenzó la producción de un nuevo ciclo en mayo de este año, según informó la revista Variety.

Miley Cyrus en Black Mirror (Netflix)

A dos meses del anuncio, el semanario estadounidense señaló que los primeros capítulos de la temporada 6 ya estarían en proceso de producción y que sus actores principales ya se encuentran confirmados.

Entre los nombres que se suman al elenco de la serie está Aaron Paul, recordado por su papel como Jesse Pinkman en Breaking Bad y la película El camino. A él, se suman Zazie Beetz (Guasón), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Josh Hartnett (Pearl Harbor), Kate Mara (House of cards), Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Clara Rugaard (The Rising), Auden Thornton (This is Us) y Anjana Vasan (Killing Eve).

Cabe destacar que dicho casting será parte de los primeros tres capítulos de la temporada, la que será más extensa que su predecesora. Los episodios posteriores aún no inician su fase de producción.