Música imaginada: reeditan la discografía solista de Horacio Salinas, director de Inti-Illimani Histórico

Horacio Salinas es el autor de algunas de las canciones más emblemáticas de la Nueva Canción Chilena. Primero como director de Inti-Illimani y luego en Inti-Illimani Histórico, desde la segunda mitad del siglo XX ha firmado melodías capitales del cancionero del sur del mundo.

De hecho, desde los años 80 también ha construido un repertorio de música para cine, teatro, televisión y danza, así como un catálogo de canciones que dialogan con la poesía de autores latinoamericanos, desde los chilenos Jorge Teillier y Patricio Manns al venezolano Aquiles Nazoa y el cubano Nicolás Guillén. Son piezas estampadas en viejos cassettes y discos compactos o registros que han permanecido inéditos, pero ahora tendrán un nuevo aire.

Aula Records, el sello discográfico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), publicará Música imaginada, una colección de cinco discos que estará disponible en formato digital durante el último trimestre de 2022 y luego circulará en CD y vinilo.

Específicamente, serán dos volúmenes con obras para teatro, cine y televisión, compuestas entre Europa y Chile, desde 1980 a 1997; el disco Remos en el agua, lanzado originalmente en 2003; Río, una música inédita creada en 2006, para una obra de videodanza de la coreógrafa Mariela Cerda; y El Húsar de la Muerte (2020), banda sonora para la película de Pedro Sienna, interpretada por la Orquesta Clásica Usach y ya editada a través del mismo sello discográfico.

El anuncio se produce justo cuando Horacio Salinas es postulado por la misma Usach para el Premio Nacional de Artes Musicales 2022: “Me honra mucho que la universidad respalde esta nominación. Creo que represento una parte de la música que ha sufrido cierta distracción de parte de las autoridades que piensan en la música chilena. La Nueva Canción Chilena ha tenido una difusión bastante grande en el mundo y no ha tenido el mismo respaldo de parte de este premio”, comenta el artista a través de un comunicado.

En cuanto al proyecto de reeditar su repertorio solista, el autor de El Mercado de Testaccio cree que “es importante cumplir con algo que ya nos advertía el maestro Sergio Ortega en el Conservatorio: hay que evitar componer música para el ropero, es decir, tener las partituras guardadas en cajones. Ha sido bastante prolífica esta faceta de mi composición que ha nacido para acompañar imágenes y es lo que recupera este proyecto de Aula Records”.

El primer avance de la publicación es el single El valle, ya disponible en servicios de streaming, junto a una segunda composición titulada La hostería. Ambas melodías fueron escritas precisamente para esa obra de videodanza de Mariela Cerda, ambientada en la comuna de Río Hurtado, en la región de Coquimbo.

Aunque Música imaginada contempla composiciones creadas para distintos contextos y abarca cuatro décadas de trabajo, Horacio Salinas cree que hay un elemento inalterable a través del tiempo: “Siempre he tenido una obsesión con algo que sentí desde muy niño y dice relación con la energía de la música de raíz folclórica, el gesto de la comunidad frente a su música. Eso me pasa con la música de la Fiesta de La Tirana, la cueca de Los Chileneros, pero también con música húngara, mexicana, griega o céltica. Vivir la música y el baile de esa manera me emociona”, apunta. “Si se puede hablar de algo en común en lo que he hecho desde el comienzo, desde ‘Tatatí’ o ‘Alturas’, es el pálpito de la música como una manifestación ligada a la tradición y la vida de la comunidad”.