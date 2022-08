Kygo: una de las estrellas de la música electrónica fija show en el país

Tiene pergaminos y datos contundentes para ser considerado una figura de la música electrónica actual. Considerado por Billboard Magazine como “la siguiente súper estrella del EDM”, pasó de producir música en su habitación a convertirse en uno de los artistas de música electrónica más escuchados en el mundo.

Con su piano en su estudio o encabezando un festival con entradas agotadas, el DJ Kygo reafirma en 2022 su estatus como un talento prodigioso, productor con visión al futuro, y un influyente nombre global que se ganó un espacio con hits como Dancing Feet, It Ain’t Me, Higher Love, Stole The Show, Raging, Stay y Fragile.

Kygo obtuvo uno de sus mayores éxitos con el multiplatino It Ain’t Me [feat. Selena Gomez], llegando al Top 10 de Billboard Hot 100 y registrando más de 2.500 millones de reproducciones en todo el mundo.

Desde su debut en 2013 se convirtió en uno de los creadores de éxitos más resonantes del mundo, con, por ejemplo, sus sencillos Firestone y I See The Fire, de Ed Sheeran. Desde entonces, ha colaborado con artistas como Avicii, Chris Martin, Julia Michaels, Imagine Dragons, The Weeknd, John Legend, Conrad Sewell, entre muchos otros.

También es dueño de una extensa lista de presentaciones que han hecho historia. En 2016 participó en la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Río, y ha participado en importantes festivales como el Festival de Oslo en Noruega (2014), Tomorrowland en Bélgica (2014), Ultra Music Festival en EEUU (2014), Los Juegos Olímpicos en Brasil (2016), EDC en México.

Finalmente, ha reversionado grandes clásicos como Higher love, de Whitney Houston; Hot Stuff, de Donna Sumer y What’s Love Got To Do With It, de Tina Turner, con excelentes críticas.

Todo un equipaje con el que llega a Chile bajo una presentación con coordenadas ya resueltas: estará este próximo 17 de noviembre en Espacio Riesco.

Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile desde el 19 de agosto a las 11 am. Venta General, 22 de agosto a las 11 am en Livetickets.cl. ¿Precios? $51.800 (General) y $112.700 (Preferencial, incluye cargo por servicio).