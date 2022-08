Myriam Hernández recibirá el Premio a la Excelencia Musical de los Grammy Latinos

Con tres décadas de trayectoria, Myriam Hernández es una de las coordenadas ineludibles del cancionero chileno y una de las voces femeninas más respetadas a nivel continental. Una larga lista de clásicos y de shows reafirman su sitial.

A todo ello, la artista sumará uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. Según se anunció por los organizadores a través de un comunicado, la cantante recibirá el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical 2022, galardón especial de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación para “intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones de sobresaliente valor artístico a la música latina”.

Myriam Hernández será galardonada durante una ceremonia que forma parte de las actividades de la fiesta de la 23a edición de los Premios Latin Grammy, la que se realizará la tarde del 16 de noviembre en Las Vegas. La artista será la primera artista femenina chilena en recibir este reconocimiento. Antes, en 2007, Lucho Gatica también había recibido el mismo homenaje.

En ediciones anteriores han sido reconocidos con este premio otros artistas como Fito Páez, Joaquín Sabina, Gilberto Santa Rosa, Emmanuel, José Feliciano, Roberto Carlos, Ricardo Montaner, Charly Garcia, Pablo Milanés y Joan Báez.

“Estoy demasiado emocionada y agradecida de recibir este premio tan importante y significativo en mi carrera. Esta importante distinción me hace recordar muchos momentos de mi carrera artística, donde siempre he sido consecuente con mi estilo y pasión que es cantarle al amor. Quiero agradecer al público incondicional que siempre me ha brindado su apoyo, desde los inicios de mi carrera hasta hoy. Estoy muy feliz, honrada y disfrutando este gran reconocimiento” declara Myriam Hernández al enterarse de la noticia, a través de un comunicado.

ARCHIVO - Myriam Hernández llega a la 12a entrega anual del Latin Grammy el 10 de noviembre de 2011 en Las Vegas. Hernández recibirá el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación en la semana de los Latin Grammy 2022. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

“Los logros colectivos de este extraordinario grupo de artistas y sus contribuciones a la música latina son incalculables” dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

Por otro lado, la artista comenzará el 7 de octubre una extensa gira por Estados Unidos, partiendo ese día en Westbury, Nueva York, para luego seguir hasta el 13 de noviembre en Charlotte, Carolina del Norte.

Otros artistas que este 2022 también recibirán el mismo reconocimiento en los Grammy Latinos son Rosario Flores, Rita Lee, Amanda Miguel, Yordano, Manolo Díaz, Paquito D’Rivera y Abraham Laboriel.