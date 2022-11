Muere Keith Levene, primer guitarrista y fundador del grupo The Clash

Tras una larga lucha contra el cáncer de hígado, se reportó este sábado la muerte de Keith Levene, guitarrista y fundador del legendario grupo británico The Clash, quien falleció en su casa de Norfolk, Inglaterra, a los 65 años de edad.

Nació como Julian Levene en Londres y con 18 años fundó el conjunto inglés, junto con el guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simonon, acompañados por el manager de la banda, Bernard Rhodes, quien pidió al cantante Joe Strummer unirse al grupo.

En ese entonces, Strummer acababa de ver a los Sex Pistols actuar en Nashville Rooms y convenció al resto de que el punk era el estilo con el que debían seguir adelante.

A pesar de no haber grabado ningún material oficial con The Clash, le es atribuida en parte la composición del tema What’s My Name del álbum debut de la banda. Con el tiempo, el guitarrista reclamó porque no se le atribuyera su colaboración en muchas otras canciones del disco.

Con la deriva cada vez más política de The Clash, Levene decidió dejar el grupo y tuvo aún más éxito con Public Image Ltd, acompañado de John Lydon, el cantante de los Sex Pistols, quien utilizaba el nombre de Johnny Rotten, y establecieron los cimientos de lo que luego se conoció como postpunk.

Su pareja, Kate Ransford; su hermana, Jill Bennett; y el marido de ésta le acompañaron en sus últimas horas. Murió “pacíficamente, en calma, cómodo y amado”, según la familia, que ha pedido privacidad.