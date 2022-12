“Soporífera” y “Terminator tenía más personalidad que cualquier personaje de esta cinta”: la BBC destroza Avatar 2

“Se hace evidente que Avatar: El Camino del Agua es un popurrí de grandes éxitos de James Cameron: como indica su título, algunas secuencias llegan directamente de The Abyss o de Titanic”.

Con esa sentencia, el crítico Nicholas Barber de la BBC comineza su reseña acerca de la película que llegó a cines la semana pasada y que se alza como uno de los acontecimientos artísticos del año. Sin embargo, para él, la historia de la familia de Jake Sully, junto a Neytiri, tiene sus bemoles. Y muchísimos.

“Cameron le pide al espectador que se olvide de los conquistadores genocidas que queman las selvas de Pandora mientras disfrutamos de las vacaciones de playa de la familia Sully. Escena tras escena, Jake, Neytiri y su camada caminan por la arena y nadan en el mar radiante. Los Sully menores coquetean y tienen peleas con los niños sirena a través de diálogos rudimentarios hechos en su mayoría de los anglicismos “bro” (contracción de hermano) y “cuz” (contracción de primo)”, consigna parte del texto.

“Es como una reedición de El Regreso del Jedi en la que Luke, Han y Leia disfrutan en la villa de los Ewoks durante horas. Te prometen una alegoría de la guerra de Vietnam con tintes de la emocionante ciencia ficción de Philip K. Dick. Lo que te ofrecen es la tierna e insípida historia de un niño y una ballena nadando juntos por las aguas”, sigue.

La crónica de la BBC contrasta con otras publicaciones que han hablado de una continuación “espectacular” de la saga o que han calificado su trama como “intensa”. Por ejemplo, el prestigioso portal de críticas, Rotten Tomatoes, le dio 4 estrellas de 5 posibles.

La BBC también destaca su ropaje tecnológico (”hay gráficos por computador de última generación, 3D digital, claridad hiperreal y demás”, puntualiza), pero, también agrega, “estas herramientas tienden a sacarte de la acción, en lugar de envolverte en ella: así como son impresionantes los gráficos, la acción nunca se siente real porque está a mitad del camino entre una caricatura y una película de la vida real”.

“Esos interludios espectaculares también contribuyen al soporífero paso del filme. El Camino del Agua dura unos 192 minutos, media hora más que la Avatar original, pero, después de las escenas iniciales en las que los humanos aterrizan en Pandora, la trama apenas se ha movido hacia adelante”.

“Terminator tenía más personalidad que cualquier personaje de esta cinta”.

“Si El Camino del Agua es el ejemplo a seguir, no es un futuro prometedor, pero esperemos que Cameron use esas secuelas para referirse a un punto clave por lo menos: ¿cómo es que los humanos del siglo XXII pueden viajar hasta Alpha Centauri, en naves cargadas con robots y clones pero no han sido capaces de desarrollar vidrio lo suficientemente fuerte como para soportar el impacto de una flecha de madera?”, culmina de forma sarcástica.