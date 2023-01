Billie Eilish se sinceró sobre sus problemas de autoestima en su adolescencia: “Sentí que mi cuerpo me hacía gaslighting”

En una entrevista publicada en la edición de este mes de la revista Vogue, la cantante pop Billie Eilish (21) habló sobre sus problemas de autoestima que sufrió durante la adolescencia. Concretamente, con su cuerpo. La artista sufrió una lesión de cadera a los 13 años que le causaría más heridas en el futuro. Posteriormente, sería diagnosticada con hipermovilidad, una condición de salud que causa problemas a los huesos y dolor.

“Si pasamos a mis años de adolescente en los que me odiaba y toda esas esas estupideces, mucho de eso originó en la molestia que sentía hacia mi cuerpo, el enojo que me causaba todo el dolor que me ha provocado, y todo lo que he perdido por las cosas que le han ocurrido”, relata la cantante a la revista de moda.

Añadió, “Sentí que mi cuerpo me estaba haciendo gaslighting. Tuve que pasar por un proceso de asumir que mi cuerpo en realidad es yo. Y que mi cuerpo no quiere irse en mi contra.”

La artista de Happier Than Ever también recordó como la lesión afectó su carrera. “Me accidenté justo después que hicimos ‘Ocean Eyes’, así la música de alguna manera reemplazó al baile”

La cantante ha contado sobre su lesión a la cadera y como la hizo caer en una gran depresión cuando era adolescente. “Me lanzó a un agujero,” confesaba en 2019 a Rolling Stone. “Caí en una fase de autolesiones - no debemos ahondar en aquello (...) Sentía que merecía estar adolorida.”