El día que Felipe Camiroaga y Mauricio Correa se conocieron y se colaron en una casa

En la madrugada de este miércoles, Canal 13 estrenó No te duermas, un espacio “para acompañar a los insomnes” que será emitido en vivo y en directo en su señal abierta, de martes a jueves entre las 03.30 y 05.30 de la mañana.

El estreno del programa tuvo como invitado a Mauricio Correa, el ex-director televisivo de TVN que actualmente cumple el mismo rol en el canal del grupo Luksic. El periodista, que dirigió el programa Buenos días a todos por 23 años, tuvo una conversación en la que reveló momentos inéditos que presenció dentro de su carrera, sus aspiraciones, y recordó a Felipe Camiroaga.

En particular, recordó una divertida anécdota sobre cómo se conocieron. Según cuenta Correa, un verano el fallecido animador se acercó a él y le pidió si podía llevarlo a su casa, prometiéndole que podría nadar en su piscina cuando llegaran.

Manejaron desde Bellavista hasta San José de la Sierra, y al llegar a su casa el director se dió cuenta que no había piscina. “Llegamos a la casa, y no había piscina. Entramos a la casa, y por la mitad de la casa pasaba una acequia, con un puente para pasar de un lugar a otro sobre ella. (...) Felipe entra a la casa, se pone un traje de baño y luego me pasa uno a mí.”

Luego de ponerse el traje de baño, Correa se metió a la acequia pero Camiroaga lo detuvo. “Salgo yo de la pieza de Felipe y me meto a la acequia, adentro de la casa, y el me dice ‘No, ponte una polera. ¿Qué estai haciendo en la acequia? Nos vamos a meter al lado porque al lado viven unos españoles que nunca están en esta época porque vienen a esquiar en invierno nomás. Y así conocí a Felipe Camiroaga.”.