Los secretos de Paloma Mami por su coreógrafa: “La he visto con ganas de sorprender a Viña”

Los sueños de una vida artística, unieron a Paloma Mami y a Nicole Meza. Confidente y colaboradora desde los inicios de la carrera de la chilena-estadounidese, ha trabajado con ella como su coreógrafa. En ese rol, ha ha estado involucrada en la preparación de shows como el de Lollapalooza 2019, las giras por Estados Unidos y Europa, además de los videoclips. A ellos se le suma el show con que la mujer de Not Steady debutará en el Festival de Viña este domingo 19 de febrero, en que además han recibido el apoyo de Maitén Montenegro. “Ella nos ha transmitido su gran experiencia escénica”, cuenta.

Además de una exigente rutina de ensayos, Paloma Mami ha realizado shows para probar parte de su actuación. “Lo bueno de hacer shows previos al festival es que te puedes dar cuenta de las cosas que te gustan y las que no. Así se pueden mejorar aún más junto a todo el equipo”, agrega Nicole.

Nicole Meza

¿Cómo llegaste a trabajar con Paloma?

Nos conocimos por primera vez en el año 2018, cuando entramos al programa de talentos Rojo, Paloma cantando y yo bailando. Recuerdo conversar con ella en camarines. Ella aún no me veía bailar ni yo a ella cantar. Pero cuando la vi cantar por primera vez y ella me vio bailar, conectamos aún más porque nos dimos cuenta que nos gustaban cosas parecidas. Desde ahí comenzamos una amistad y mutua admiración por lo que hacíamos.

Cuando ya no estábamos en Rojo, seguíamos en contacto. Un día me habló para bailar con ella en escena, en su primer show con público en el Caupolicán para telonear a Arcángel. Desde ahí que he coreografiado sus shows tanto en Chile como en el extranjero; por ejemplo Lollapaloza, tour por Estados Unidos, Primavera Sound. Además videos como Mami y Síntomas de soltera. En pocas palabras fue mágico conocer a mi hermosa hermana. Estamos trabajando juntas desde el día cero hasta hoy

¿Desde cuándo se están preparando para el show en Viña?

Comenzamos a prepararnos desde diciembre de 2022 aproximadamente. Empezamos hablando de temas coreográficos tratando de buscar algo mas fresco y autentico dentro del proceso creativo para este show.

El proceso ha sido desafiante y hermoso. Decidí viajar a New York, donde nació Paloma, antes de comenzar a coreografiar para Viña. Quería empaparme de la cultura donde creció, inspirarme del arte y tomar clases de baile para llegar con ideas nuevas. Con Paloma trabajamos muy a la par en el proceso creativo. Hacemos bocetos, me menciona lo que le gusta y vemos el estado del arte a nivel mundial para buscar inspiraciones para trabajar.

Paloma es muy creativa. Siempre me sorprende con nuevas ideas y nuevos desafíos que siempre estoy dispuesta a desarrollar.

Paloma Mami en los Grammy Latinos.

¿Cuántas horas se dedican a la preparación del show?

Por lo general cuando me junto a trabajar con Paloma, estamos desde el mediodía hasta como las 8 o 9 de la noche. Paloma tiene muchas ideas creativas en su cabeza, a veces nos faltan horas para seguir imaginando cosas. En cuanto mi trabajo personal, sobre todo cuando se acerca un evento tan importante como el Festival de Viña, es prácticamente el tiempo completo ya que debo organizar ensayos con mi team de baile, del cual destaco su gran profesionalismo y entusiasmo para este show. Son ensayos de 4, 5 o 6 horas aproximadamente. Sin contar las horas de ensayo para enseñarle el movimiento escénico y coreografías a Paloma.

Esta última semana los ensayos generales junto a todo el equipo han rondado las 8 horas de ensayo aproximadamente. Paloma le ha dedicado muchas horas de preparación y ensayos a su show.

¿Cómo es la rutina de trabajo?

Primero que todo canalizo las ideas que Paloma quiere ver en el escenario. Después de haber escuchado las canciones muchas veces y coreografiar, organizo los días de ensayo con las bailarinas que estarán en escena. Además, en otro ensayo aparte le enseño las rutinas y movimientos a Paloma y una vez que las dos partes están aprendidas, vamos al ensayo general junto a todo el equipo en que se unen todas las demás áreas, dirección musical, visuales, luces, sonido etc. Así comienzo a montar el movimiento escénico junto a ella y el team de baile.

¿Cómo ha sido el trabajo junto a Maitén Montenegro? ¿qué le ha aportado ella a Paloma?

El trabajo junto a Maitén ha sido muy enriquecedor, ella nos ha transmitido su gran experiencia escénica. Además, Paloma y Maitén han trabajado en clases previas a los ensayos generales, le ha aportado en ideas a su show, dominio del escenario, del canto y la seguridad de pisar un escenario como el festival de viña etc.

¿Cómo has visto a Paloma de cara a su show en viña?

La he visto muy entusiasmada y feliz, con ganas de sorprender a Viña y mostrar su lado más creativo. Mostrar frescura e innovación. Ha trabajado mucho, ella es muy detallista. Trabaja con mucha dedicación y amor, es muy amable a la hora de trabajar. Me siento afortunada de conocerla y de colaborar juntas en escena en Chile como en otros lugares del mundo.