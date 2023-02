“Thank you for my Gaviota awards”: Christina Aguilera celebra su show en Viña

Fue el número de apertura en la quinta -y penúltima- noche del Festival de Viña 2023. La estadounidense Christina Aguilera despachó un show inolvidable en su debut en el país, en el que no solo abordó sus hits en inglés, también cantó en español, incluyendo canciones de su fundamental álbum Mi reflejo (2000).

Y como entiende bien los nuevos códigos del espectáculo, la intérprete reaccionó brevemente en sus cuentas de Instagram y Twitter, donde dio a conocer sus emociones. “Te quiero CHILE!! 🇨🇱 Thank you @elfestivaldevina for my Gaviota awards”, posteó la diva, en referencia a las Gaviotas de Oro y Plata que recibió.

Además, agregó: “Can’t wait to do it all again in Santiago this weekend”. Ello porque la platinada cantante tiene agendadas dos presentaciones en el Movistar Arena para este sábado 25 y domingo 26 de febrero. Para el primero, las entradas se encuentran agotadas, mientras que para el segundo aún hay localidades disponibles vía Puntoticket.