The Smashing Pumpkins y Peter Hook se reúnen en México para versionar a Joy Division: míralo aquí

Este sábado se llevó a cabo el festival The World is a Vampire en México. La cita, ideada por Billy Corgan y encabezada por The Smashing Pumpkins, mezcló las presentaciones de diversos artistas queridos en ese país, con demostraciones de lucha libre. El concepto de “festival de nicho” llevado al máximo, pero que fue bien recibido por los asistentes.

El encuentro, que se realizó en Ciudad de México, contó con el cierre de la legendaria banda estadounidense. Para culminar su presentación, Corgan invitó al escenario al ex bajista de New Order y Joy Division, Peter Hook, para interpretar un cover de la canción No love lost.

Hook, que también estaba en la parrilla del festival con su banda Peter Hook and The Light, comenzó la presentación agradeciendo a Corgan y al resto de la banda por cuidar a su hijo Jack Bates. Además de tocar junto a su padre en el grupo tributo a Joy Division, Bates ha estado acompañando a Smashing Pumpkins en sus conciertos desde 2018.

No es primera vez que se da una colaboración entre los dos grupos. En 2021, el inglés compartió una nueva versión de Ceremony grabada junto al segundo guitarrista actual de los Smashing Pumpkins, Jeff Schroeder. Grabada remotamente durante la pandemia, el cover fue lanzado con el objetivo de reunir fondos para trabajadores del rubro de los eventos en vivo.

El grupo liderado por Billy Corgan lanzó este mes el segundo acto de su nueva ópera rock ATUM. En septiembre de 2022, la banda anunció la nueva ópera en tres partes que sirve como secuela de sus clásicos Mellon collie and the infinite sadness (1995) y Machina/The machines of god (2000).