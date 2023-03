Miguel Conejeros (Fiat600): “Es un chiste de mal gusto pensar que por mérito alguien puede lograr algo”

Meritocracia es el nombre del nuevo EP de Fiat 600, el proyecto solista de Miguel Conejeros -ex Pinochet Boys y ex Parkinson- que contiene tres tracks originales. El EP será publicado este jueves, en el marco del lanzamiento de Rauversion, una plataforma musical que permitirá a los artistas mostrar y vender su trabajo de manera independiente.

“La idea surgió de poder almacenar las grabaciones que hacíamos con mi banda de rock. Eso se transformó finalmente en una plataforma que empecé a hacer de cero, con el objetivo de que pueda escalar a comunidades de música”, explica el desarrollador web de Rauversion, Miguel Michelson. Respecto de las diferencias con otras plataformas que funcionan en torno al audio, como Spotify o Soundcloud, Michelson precisa que si bien comparten ciertas funciones, se diferencian en que ellos incorporaron un sistema de venta de álbumes y de entradas para eventos, tanto físicos como virtuales.

Según Michelson, uno de los aportes de la iniciativa es que no se requiere de intermediarios para que los artistas puedan compartir su música: “Lo que hace es descentralizar y que una persona por ejemplo de Shangai, suba música punk de ese lugar. No hay un Mark Zuckerberg que controle todo, sino que pueden ser pequeñas experiencias y catálogos mucho más pequeños que Soundcloud o Spotify, pero que recogen escenas locales poco visibles en estas grandes plataformas”.

Sobre el EP Meritocracia, Conejeros explica que se trata de una ironía: “En este país la realidad no funciona así, es un chiste de mal gusto pensar que por mérito alguien puede lograr algo”. La carátula -dibujada a mano por el artista plástico Víctor Espinoza- intenta reflejar este concepto a partir del rostro en primer plano de un hombre y un perro. “Pensé en renombrar el álbum como ‘Perritocracia’, porque pienso que el perro con esa mirada entre agresiva e ingenua, grafica bastante bien el concepto de la meritocracia”, cuenta Conejeros.

Portada de EP Meritocracia, de Fiat 600 (Miguel Conejeros). Ilustración realizada por Víctor Espinoza.

Los títulos de las canciones operan bajo la misma lógica. Desde la canción que le da título al EP, pasando por Venga mañana con su CV hasta Cómo ser un empresario más creativo, contextualizan la narrativa de Conejeros, puesto que se trata de un trabajo instrumental, que él mismo califica de minimalista: “Son pocos elementos que te llevan a una especie de trance o a un ‘no lugar’ que podría ser la música de un ascensor o de un supermercado, o una cosa neutra que te lleva a un estado de pensamiento cero”.

“Buscar trabajo es casi como un oficio, que muchas veces aporta más a la frustración que a otra cosa. Entonces los títulos tienen que ver con la ironía y esa frustración. Esto de llevar toda tu vida al simple ejercicio de describirte a ti mismo en un papel, y la ilusión de creer que por tus méritos vas a poder cumplir el típico sueño americano de empezar de junior en una empresa y terminar siendo el gerente”, explica Conejeros.

Miguel Conejeros

La dinámica en torno al trabajo es un concepto recurrente en la obra de Conejeros. Su primer álbum como Fiat600 llevó por título El empleado del mes, y años después público El último día, referente al día de pago en un trabajo, según cuenta el propio Conejeros. “Siempre le he dado vuelta a esta disfuncionalidad del sistema de llevar una vida en torno al trabajo, que muchas veces no te satisface. Tiene que ver con la realidad sociocultural que me rodea. Es como la crónica de una época de contradicciones que pasan en la vida cotidiana, con el absurdo también”, añade.

Pese a llevar casi 40 años de carrera, Conejeros no se considera a sí mismo un músico, principalmente porque se ha desarrollado en otros ámbitos, como la música aplicada a obras de teatro y el sonido. “Además, nunca tuve una formación académica como músico. Desde los Pinochet Boys hasta ahora, he estado haciendo música de patudo”, cuenta.

Casi toda la discografía de Miguel Conejeros, como Fiat 600 está en la plataforma Bandcamp, a excepción de dos álbumes que pertenecen a otros sellos discográficos. “El 90% de mi discografía está ahí ordenada en Bandcamp, que es la plataforma que más nos ha ayudado a los músicos, hasta que vino Rauversión a cambiarnos la vida a todos. Tuve que enviar currículum a Rauversion para que me acepten”, ironiza. “Pura meritocracia”, concluye riendo Michelson.

Meritocracia estará disponible en Rauversion, y podrá ser descargado de manera gratuita o con aportes voluntarios.