Un mundo de ensueño y seducción: el aplaudido debut de Kali Uchis

Quedaban 20 minutos para su presentación, pero los alrededores del escenario Costanera Center ya figuraban repletos. La expectativa colectiva era palpable: además de la espera por el show de Billie Eilish –espectáculo anglo encargado de cerrar la primera noche de Lollapalooza–, gran parte de esos cientos de jóvenes también aguardaban por el número de Kali Uchis, una de las artistas indie más valoradas de los últimos años y que hoy selló su debut en nuestro país.

El inicio del show fue puntual. A las 19:30, un breve instrumental de cuerdas que recordaba los pasajes más angelicales de Sin miedo (del amor y otros demonios) anunciaba su llegada definitiva, escoltada por los bailarines que tapaban su ingreso con grandes abanicos de plumas blancas.

Bastó con que se revelara su silueta, vestida con un traje blando de dos piezas con incrustaciones metálicas a juego con unas botas que finalizaban sobre su rodilla, para que los aplausos se multiplicaran. Gesto que se intensificó aún más con los primeros acordes de Telepatía, el hit indiscutible de la artista que durante la pandemia la alzó como una de las pistas más citadas en TikTok, y que abrió los fuegos del show con la energía a tope.

Criada entre Pereira, Colombia, y Estados Unidos, la personalidad de Karly Marina Loaiza (28) se revela tímida y más bien reservada en lo que respecta a su vida privada. Al menos cuando le toca enfrentarse a las dudas de la prensa. Las cosas cambian cuando se trata de Kali, alter ego que no tiene reparos a la hora de plantarse en el escenario para desplegar un papel lleno de sensualidad y misticismo que sostiene, cuidadosamente, en todo momento. Sin despegarse de su propia versión de la femme fatale, empoderada y dueña de toda su narrativa.

Sólo rompe con eso cuando se dirige al público. Aprovechó el escenario para agradecer a los presentes y manifestar su cariño hacia Chile, territorio que inicialmente pisaría para la edición del año 2020, antes de que la pandemia obligara a cerrar las fronteras y cancelar los eventos masivos. “Que emoción estar en este país, por fin”, manifestó emocionada por el que, además, es su primer concierto en un año.

El setlist, aunque cargado hacia su más reciente placa Red moon in Venus¸ también incluyó canciones de sus otros trabajos, con Tryant, Melting, Fue mejor, Moonlight y I wish you roses, las que marcaron los momentos más coreados por el público. También hubo sorpresas, de la mano de algunos covers muy bien preparados a clásicos del cancionero latino, como Rica y apretadita de El General, Pobre diabla de Don Omar y Papi chulo de Lorna.

Hubo una intervención que terminó por sellar su complicidad con el respetable criollo: después de recibir varios gritos de “mijita rica”, la artista comentó que varias veces le han dicho “huachita” (sic). “Me gusta la palabra, me parece linda”, dijo entre risas, aunque confesó no estar segura de qué significaba.

El debut de Uchis en suelo criollo dejó en claro que su fuerte radica, justamente, en esa versatilidad que caracteriza no sólo su repertorio, sino que también su formación. Se trata de una artista capaz de moverse entre géneros tan variados como el bolero, el pop, el rap y el R&B, con la misma facilidad y fluidez en que cambia del inglés al español a la hora de cantar o expresarse. Algo que también se percibe en su puesta en escena, donde la artista tiene una participación más que determinante en aspectos tan variados como el vestuario o la dirección de sus videoclips.

El cierre lo dio con After the storm, uno de varios éxitos que comparte con el destacado rapero Tyler, the Creator (que, además, es de los músicos más entusiastas respecto a la propuesta de Uchis). Fue el broche de oro para una presentación variada y coherente, que confirmó a Kali como una de las artistas más convocantes del primer día de festival y que la reafirma como una de las propuestas más frescas del último lustro.